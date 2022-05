SRBIN PONOVNO NA VRHU NAJBOLJE LIGE SVIJETA: Tek je drugi Europljanin kojem je to uspjelo

Kako je danas objavio američki ESPN, odlični srpski centar Nikola Jokić, bit će po drugi put proglašen za najkorisnijeg igrača MVP ligaškog dijela NBA lige, a sama liga će vjerojatno večeras potvrditi vijest.

Tako će Nikola Jokić, nakon Janisa Adetokunba, koji je bio MVP 2018. i 2019. godine, biti drugi Europljanin koji je postao najkorisniji igrač ligaškog dijela dva puta uzastopno.

Nikola je imao najbolji kontinuitet, najbolje brojke, a ove sezone postao je jedini igrač u povijesti NBA lige s prebačenih dvije tisuće poena, tisuću skokova i 500 asistencija u sezoni.

Velika počast

Jokić je tako nadmašio i Dirka Nowitzkog koji je bio jednom MVP, 2007. godine, treći je i stranac s dva MVP naslova poslije Steva Nasha, a tek je 13 igrač lige kojem je to uspjelo u njenoj povijesti.

Denver Nuggetse vodio je u ovoj sezoni do šestog mjesta Zapada, dok je prosječno bilježio 27 poena, 14 skokova i osam asistencija, a njegovi Nuggetsi sad su u društvu momčadi čiji su igrači dva put proglašavani MVP-em sezone.

Back. To. Back.

Nikola Jokic has been voted the NBA’s Most Valuable Player for a second consecutive season, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/dDPa13VXlq

— ESPN (@espn) May 9, 2022