Srbin pokušao izvesti nezapamćenu prevaru na turniru za Olimpijske igre

Sve je dozvoljeno u ljubavi i ratu, a očito i u sportu pa su gledatelji na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre u Parizu skupine A, koje se igra u Latviji u Rigi, svjedočili jednom bizarnom pokušaju izbornika Gruzije, Srbina Aleksandra Džilića, koji će ući u anale košarkaške igre.

Naime, Gruzija je pobijedila Filipine s 96:94, ali je Gruzijcima to pirova pobjeda jer su ispali s turnira kao posljednjeplasirana reprezentacija. Situacija koja je pobudila pozornost dogodila se pred sam kraj utakmice, kada su pri vodstvu Gruzije 96:93, Filipinci imali dva slobodna bacanja.

U tom trenutku može se vidjeti izbornik Gruzije Džikić kako viče na svoje igrače, da u slučaju promašaja postignu autokoš i meč odvedu u produžetak. Razlog ovakvog poteza je koš razlika, a Gruziji je trebala pobjeda od najmanje 19 poena razlike kako bi prošla u polufinale.

Yo, this was crazy.

Georgia needed to win by 19+ to advance to the #FIBAOQT semi-finals.

Goga Bitadze tried to put back a missed free throw on the OPPONENT’S basket to send it to OT and give them a shot, but missed.

Wow, man. pic.twitter.com/nygcjwiLNE









— Blake (@blakesilverman) July 4, 2024