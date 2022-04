SRBIN POBJESNIO ZBOG NAPADA: ‘Pričate protiv rata, a onda se maše NATO zastavom!’

Dok u Ukrajini i dalje vladaju oružje i eksplozije u ruskoj invaziji na tu zemlju, na sportskoj sceni Srbije i Litve nastavlja se borba koja je ovih dana zašla na teren traženja odgovora na pitanje – treba li Beograd biti domaćin Final Foura košarkaške Eurolige.

Glavni grad Srbije ugostit će veliku završnicu koja je na rasporedu od 19. do 21. svibnja. Do toga još nije ostalo tako puno vremena, no po stavu koji je u javnost iznio Paulius Motiejunas, košarkaški dužnosnik na direktorskoj poziciji u Žalgirisu, bilo bi bolje da se Final Four održi negdje drugdje.

Priča se u košarkaškim krugovima zakotrljala nakon što su navijači Žalgirisa nedavno u euroligaškoj utakmici na domaćem parketu negodovanjem reagirali na to što igrači Crvene zvezde nisu držali transparent s porukom protiv rata uoči početka utakmice u litavskom Kaunasu. S obzirom na tu priču, Motiejunas je kazao kako smatra da Beograd nije idealan za domaćinstvo Final Foura, a odgovor mu je otvorenim pismom dao Goran Šašić, prvi čovjek srpskog dijela organizacije završnog turnira Eurolige.

‘Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, koju smo mi Srbi, za razliku od vas, vidjeli, a nadam se da je vi nikada nećete vidjeti, htio bih vam dati neke odgovore’, napisao je Šašić, koji se potom prisjetio svoje podrške Litavcima u dužnosničkoj karijeri u košarci, a dotaknuo se i niz stvari koje mu smetaju.

‘Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, vidim da ste gubitničku sezonu pretvorili u političku kampanju. Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, uvijek sam bio protiv miješanja politike i sporta jer politika dijeli, a sport spaja’, istaknuo je srpski košarkaški dužnosnik u svojem otvorenom pismu.

President of the Belgrade Final Four organizing committee Goran Sasic reacted to Paulius Motiejunas' words with an open letter.

"As a Serb, looking at the broader picture of war, I see that you have turned a losing season into a political campaign."👇https://t.co/ACDTa04HSY

