‘SRBIN POBJEGAO IZ HRVATSKE, PRIJETILI SU MU’: ‘Noću su ih zvali telefonom, bili su prisiljeni na bijeg’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Danas su se mediju u susjedstvu prisjetili jednog od najvećih košarkaša koji je igrao za njihovu zemlju Predraga Peđe Stojakovića, koji je rođen u Hrvatskoj u Slavonskoj Požegi na današnji dan 1977. godine.

Stojaković i njegova obitelj su izbjegli iz Hrvatske kada je Peđi bilo 14 godina, a u rodnom gradu ostavili su dvije kuće veliko imanje i dva lokala zbog prijetnji kada je počela agresija Srbije na našu državu.

Kako sam Stojaković kaže noću su ih zvali telefonom, ispisivali prijeteće grafite i na kraju su im otvoreno prijetili pa su završili u Zemunu, gdje se Predrago počeo baviti košarkom.





Kratak period u Srbiji

“Imao sam 14 godina kada smo se zbog rata u Hrvatskoj preselili u Beograd, gdje smo ostali dvije godine. Bile su to za mene dvije prolazne godine. Živjeli smo u Zemunu, gdje sam obišao sve školske dvorane igrajući košarku. Sve mi je bilo nepoznato, bio sam nov, dijete iz provincije, drugačije sam govorio” rekao je jednom Stojaković i otkrio kako mu ni tamo nije bilo baš bajno:

“Doživljavao sam prijatne i neprijatne situacije. Upisao sam Trgovačku školu, misleći da ću nastaviti obiteljsku tradiciju, jer su mi roditelji bili trgovci. Uz to sam počeo i s košarkom. U školi su otkrili moj talent i tako je počelo”.

“Među Srbima u Hrvatskoj postojalo je pravilo da se navija za Zvezdu. Znalo se: Ako navijaš za Zvezdu onda si Srbin. Ipak, navijanje smatram i nasljednim, pošto je tata navijao za Zvezdu”, izjavio je jednom prilikom Peđa.

Srbi u Hrvatskoj

Otac srpskog košarkaša, otkrio je jednom prilikom da mu je jedan Albanac nudio čak 450 tisuća maraka za jednu kuću, međutim odbio je ponudu i priznao je da kako se plašio osude svojih zemljaka, da je pobjegao i da sada naseljava Šiptare.









Stojaković je ubrzo prešao u Zvezdu, ali se tamo kratko zadržao, da bi otišao u Grčku, a potom u Ameriku gdje je napravio veliku karijeru u NBA-u.

“Posebno su me nervirali Ameri kad bi me pitali gdje sam rođen. ‘Ja sam Srbin gdje god da sam rođen’. Ali, ako im kažem da sam rođen u Hrvatskoj, odmah me pitaju: ‘Znači, Vi ste Hrvat?’ Nije im jasno koliko je Srba živjelo u Hrvatskoj, a i sve da sam imao vremena da im objašnjavam, ne bi ništa shvatili, pa mi je bilo najjednostavnije da im kažem kako sam rođen u Beogradu”, otkrio je jednom Stojaković.