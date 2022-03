SRBIN PJEŠICE NAPUSTIO UKRAJINU: ‘Nitko nije vjerovao da će se ovo dogoditi’

Autor: I.K.

Dok je u Ukrajini sport stao, a ljudi koji su ondje ostali brane se ili traže zaklon od ruske invazije, mnogi strani sportaši, treneri i klupski dužnosnici uspjeli su napustiti zemlju. Među njima su bili i Hrvati, svatko sa svojom bolnom pričom, a jednu takvu imao je i srpski košarkaš Đoko Šalić, rođen u BiH, u Sokolcu.

S već dosta iskustva, danas 26-godišnjak, bivši igrač beogradskog Partizana je na početku 2022. stigao u klub iz ukrajinskog Čerkasija, no nije se zadržao dugo.

‘Došao sam baš poslije Nove godine, 2. siječnja sam bio u Čerkasiju, a ostao sam u Ukrajini svega mjesec i pol dana. Nažalost, razlog prekida suradnje bio je ovaj nesretni rat koji je pogodio tu zemlju’, rekao je srpski košarkaš u razgovoru za srpski Mondo.

Rat se spominjao po dolasku

Čim je došao, Šalić je saznao da bi moglo biti rata, o tome se pričalo u medijima, a to ga je natjeralo da u kontaktu s klubom i suigračima prati situaciju.

‘Oni doslovno do samog početka nisu vjerovali da će to dogoditi, sve do prvog napada’, opisao je srpski košarkaš.

‘Rekli su nam da se pakiramo’

‘Kada je sve krenulo, i moj prijatelj iz SAD-a i ja dobili smo informaciju da moramo napustiti zemlju što prije. Rekli su nam da se brzo pakiramo, a onda smo čekali da netko dođe po nas’, kazao je Šalić o početku invazije.

U Čerkasiju, koji se nalazi jugoistočno od Kijeva, nije bilo opasno prije nego je srpski košarkaš otišao, a pokazalo se da se to brzo promijenilo. Šalić je prve ratne operacije ipak izbjegao.

Dugo čekanje na granici

Srpski košarkaš je Ukrajinu napustio prelaskom granice s Rumunjskom, a iz ratom pogođene zemlje otišao je doslovno pješice. Vozač Ukrajinac nije mogao dalje jer je morao ostati u svojoj domovini, pa Šaliću nije preostalo ništa drugo nego osloniti se na svoje noge.

‘Tu smo osam sati čekali u redu koji je možda bio dug 500 metara, ali poslije, na rumunjskoj granici je sve išlo dosta brže.sve je išlo dosta brže. Moj prijatelj čekao je s automobilom, polako smo krenuli prema Srbiji’, opisao je 26-godišnji srpski košarkaš svoj odlazak iz Ukrajine.