Srbin odbacio Hrvate kao braću pa iznenadio istupom: ‘Rekao mi je Bog da ću voziti traktor’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Umirovljeni srpski košarkaš Darko Miličić (38) često je tijekom aktivne igračke karijere znao uzburkati vode svojim izjavama u kojima je veličao četnike. Tijekom jednog gostovanja u programu Televizije Hram Miličić je u dijelu svoje priče govorio o tome kakva je iskušenja prošao i što je sve radio.

“Bog nije digao ruke od mene, to tako gledam. Išao sam putem stradanja, putem propasti, totalnog ludila mozga. Hranio sam svoj ego, kupim dva auta i nisam se dovoljno nametnuo kao osoba pa kupim još dva”, približio je kako je to izgledalo nekad.

“Mislio sam da radim stvari normalne za čovjeka koji je zaradio neke proklete ‘pare’, a hvala Bogu što me nije ostavio i što me privukao k sebi. Hvala Bogu i na iskušenjima, kroz iskušenja me doveo u red”, objasnio je Miličić i dodao: “Bog je rekao, ići ćeš u poljoprivredu, vozit ćeš traktore, viličare, naučiti kako ih sklapaš. Doći će do toga i da će ti se srušiti pet hektara, moglo je i 15, hvala mu i slava mu, 10 je spasio, pet je palo, srušio je snijeg.” Tim je riječima opisao svoje okretanje uzgoju u prirodi.

Poznat po tetovažama

Poznat je Miličić i po nekoliko tetovaža po svojem tijelu koje krase četnički vođe iz 2. svjetskog rata, a javno je iskazao i podršku Vojislavu Šešelju. Svojevremeno se proslavio i snimkom na kojoj pjeva uz Baju Malog Knindžu, gol do pasa, uz pivu koju ulijeva u sebe, ali i po svojim tetovažama.

“Neki ljudi imaju svoje mišljenje o meni na osnovi onoga što negdje pročitaju ili vide. To je u redu, možda na to imaju i pravo. Vide da napijam četnika, pa što – ja sam četnik i uvijek ću biti četnik. No, čovjek mora imati i ispušni ventil”, govorio je Miličić u tom razgovoru.

Zanimljivo je bilo svojevremeno njegovo gostovanje na Sportklubu tijekom kojeg je pričao o odnosu Hrvata i Srba. “Da zovem Hrvata bratom, lagao bih, to nije realno. Treba da se političko stavi po strani i da sport pobijedi jer na sportskom terenu se događaju i ružne stvari, ali i lijepe pozitivne. Sport miri i ujedinjuje jer je pozitivan u svakom smislu, to je fascinantno. Nažalost, ima negativnih primjera, ali ima i pozitivnih”, objasnio je.

Probao i kickboxing

Miličić je inače bivši košarkaš Detroita, Orlanda, Memphisa, New Yorka, Minnesote i Bostona koji je košarku prestao igrati sa samo 27 godina, iako je bio drugi pick na NBA draftu. Kasnije se još bavio borilačkim sportovima, konkretno kickboxingom.