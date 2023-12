Srbin napravio kaos u Bosni: Digao tri prsta, pa jedva izvukao živu glavu

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Otkako se bivša Jugoslavija raspala, u svim međunacionalnim susretima ima puno tenzija, na različitim sportskim terenima, a jedan primjer kako to zna ići je sa svojim iskustvom javno iznio košarkaš Milijan Bocka, rodom iz Odžaka u Bosni i Hercegovini, po nacionalnosti Srbin.

Danas 41-godišnjak, Bocka je proteklog ljeta pristupio momčadi Železničara iz Inđije u Vojvodini, nedaleko od Novog Sada, a ranije, jednu posebnu epizodu pamti u dresu Igokee, iz kraja u blizini Banja Luke, u klubu koji je u srcu Miloradu Dodiku.





Bocka se sjeća kako je jedanput u Sarajevu podignuo navijače tamošnje Bosne protiv sebe dok je kao igrač Igokee s momčadi bio u gostima u finalu prvenstva BiH.

Odmah postao omražen

Srpski košarkaš teško će zaboraviti kaos koji je izazvao u poznatoj dvorani Skenderija.

“U Skenderiji, to je malo teža priča. To je bilo finale s Igokeom, protiv sarajevske Bosne. To je finale lige, mi igramo tamo, rezultat 69:66. Ja prolazim onako usput, to je bilo psovanje majke srpske, kaos… Puna Skenderija. A ja klinac, lud, što ja znam što se igra, hoću ono svoje, ukrasti loptu i zakucati. Doslovno igram na 200 posto”, pričao je Bocka u ‘podcastu’ Jao Mile.









“Nešto sam onda ušao, dao sam tricu i dogodio se preklop u glavi. Izlazim, oni me pljuju i pljuju. Ja dignem tri prsta s obje ruke. Brate moj! Taj delirij u dvorani… Prekid utakmice. Taj strah u meni, a ja se ničega ne bojim, ali da onda stojiš na klupi, 500 ljudi onako drma, gađaju te telefonima, upaljačima, kovanicama. Nema više utakmice. Prekid utakmice, čiste se tribine”, dodao je srpski košarkaš o izazvanom kaosu.

Nije to očekivao

Kaos se nastavio, bilo je gađanja i tučnjave na tribinama, a srpski košarkaš danas kaže da nije bio svjestan što je to izazvao.

“Ne znam ja da sam ja to ‘zakuhao’. U tom trenutku je to bio moj revolt jer su me psovali. Kasnije se nitko nije smio vratiti, ja uđem u dvoranu, a svi mi skandiraju. ‘Što je ovo, majko moja rođena’, mislio sam. Na konferenciji za medije poslije utakmice sam se ispričao, stvarno nisam znao da će tako biti. Ja stvarno nisam nacionalist, mislim da nijedan sportaš nije”, rekao je srpski košarkaš.









Bilo je problema i na putu iz Sarajeva. “Jedva smo izvukli živu glavu, izgubili smo utakmicu, krenuli natrag. Majstor staje na benzinskoj pumpi u Zenici. Uf! Mi izašli iz autobusa, lik ide u auto vaditi palicu, htjeli su nas tući. Mi u bijeg natrag u autobus, nas 12 i treneri. Pobjegli, odmah se daje gas, spašavaj živu glavu. U ljeto na granici, kad sam išao na more, rekli su mi: ‘Jesi ti ona budala koja je dizala tri prsta u Sarajevu?’ Ostalo je zapamćeno. Koji sam ja luđak. A iz želje, ne da bih nekog uvrijedio”, sjeća se srpski košarkaš.