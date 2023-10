Srbin nije smio igrati u Hrvatskoj, a iz bijesa odbio legendu: ‘Mislim da sam to samo ja napravio’

Neke odluke u životu ostave posljedice nakon kojih više nema koraka natrag, a na svojem sportskom putu, takvih je više imao Milan Gurović, nekadašnji srpski košarkaški reprezentativac, koji je postao poznat i zbog tetovaže četničkog vojvode Draže Mihailovića na ruci.

Zbog toga, Gurović je jednom prilikom dobio zabranu dolaska u Hrvatsku u kojoj je 2004. trebao igrati protiv Cibone u dresu Partizana, a takva odluka donesena je s obzirom na to da je tetovaža na mjestu na kojem je košarkaški dres ne pokriva. Jedini izlaz za igranje u Zagrebu bio je da tetovažu prekrije.

Srpski košarkaš to razdoblje pamti, a lani je govorio i o drugom periodu kojeg se također dobro sjeća. Trebao je doći legendarnom treneru Željku Obradoviću u Partizan, bilo je to 2000., no legendu je tada odbio.





Proradio bijes

U toj situaciji, proradio je bijes zbog toga što Gurovića nije bilo na popisu za nastup u dresu reprezentacije na Olimpijskim igrama 2000. u Sydneyju, kada je Obradović bio izbornik. Iz tog bijesa, srpski košarkaš donio je odluku da neće u dres atenskog velikana.

“Imao sam i grešaka u životu. Veliku ulogu igra menadžer koji ti mora reći istinu kada trebaš potpisati. Poslije dvije godine u ‘Barci’, pričam o 2000. godini, Željko me zove u ‘Pao’, mada tada nije bio kriv menadžer već ja, nudi vrhunski ugovor da igram u paru s Bodirogom. Ja sam čovjeka odbio, mislim da sam jedini koji ga je tada odbio”, pričao je Gurović lani u podcastu ‘Jao, Mile’.

“‘Imao sam 25 godina, bio sam ljut i revoltiran što nisam prošao na Olimpijske igre. On je donio odluku, mislim da nije bila njegova, ali ne bih o tome. Smatrao sam da je bilo mjesta za mene. Neka viša sila je odlučila da ne odem. Bio sam revoltiran time, razočaran, odbio sam čovjeka, napravio sam veliku grešku i kajem se zbog toga”, dodao je.

“Ispričao sam mu se kada smo pričali kasnije, objasnio sam mu da mi je krivo, jer je čast igrati za takvog čovjeka. Rekao mi je ‘Milanče, svi mi griješimo, pa i ja’. Ja sam imao dvije ili tri kardinalne greške u karijeri, mada je moglo biti i gore”, zaključio je Gurović o toj epizodi iz svoje karijere.

U Zagrebu ga nije bilo, Partizan je na gostovanje iz 2004. došao bez Gurovića, a u srpskoj javnosti tada su prenijeli riječi ovog kontroverznog košarkaša da “tetovaža nije usmjerena ni protiv koga” i da “nikad i ničime nije vrijeđao Hrvatsku ili Hrvate”.







Posljedice su ipak ostale, kao i u situaciji kada ga je bijes natjerao da ne prijeđe u dres atenskog velikana kod svojeg sunarodnjaka Obradovića, legendarnog srpskog trenera.