SRBIN JE NEZAUSTAVLJIV! Evo kako je Nikola Jokić uveo Denver u polufinale zapada, bilo je neponovljivo

Košarkaši Denvera su pred svojim navijačima u Pepsi Centeru pobijedili San Antonio sa 90-86 u odlučujućoj, sedmoj utakmici serije prvog kruga NBA doigravanja te tako prvi put nakon deset godina ušli u konferencijsko polufinale u kojem će igrati protiv Portlanda.

Nuggetse su do pobjede predvodili Jamal Murray sa 23 koša i Nikola Jokić koji je sa 21 poenom, 15 skokova i 10 asistencija ostvario drugi ‘triple-double’ učinak u ovoj seriji. Spursi nijednom na utakmici nisu vodili, a najbolji strijelci su bili Rudy Gay sa 21 poenom te Bryn Forbes i DeMar DeRozan sa po 19 koševa svaki.

U prvoj utakmici konferencijskog polufinala na Istoku Toronto je pred svojim navijačima u Scotiabank Areni sa 108-95 svladao Philadelphiju. Raptorse su do pobjede predvodili Kawhi Leonard sa 45 koševa i Pascal Siakam sa 29. Kod Philadelphije J. J. Reddick je ubacio 17 poena, a Joel Embiid 16.

Nikola Jokic led the @nuggets in Game 7 win with 21 PTS, 15 REB, and 10 AST. The only other NBA player to match or exceed all of those totals in a Game 7 was James Worthy on June 21, 1988 (36 PTS, 16 REB, 10 AST). pic.twitter.com/Lj4i7mx4Kc

— NBA.com/Stats (@nbastats) April 28, 2019