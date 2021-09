SRBIJA VRATILA SVOJU LEGENDU! Sve sada najviše zanima jedna stvar!

Autor: J.Č

Svetislav Pešić novi je izbornik srpske košarkaške reprezentacije. Po objavi povratka na klupu nacionalne momčadi, 72-godišnji Pešić će prvi ispit imati već u studenom kada počinju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2023.

Srbija će 25. studenog dočekati Latviju, a tri dana kasnije gostuju u Belgiji.

Kao izbornik SR Jugoslavije, državne zajednice Srbije i Crne Gore, Pešić je 2001. godine osvojio europsko zlato, a godinu dana kasnije je s igračima slavio i svjetsko zlato u Indianapolisu.

Prije toga bio je izbornik mlađih selekcija Jugoslavije, 1985. osvojio je kadetsko, a 1986. juniorsko Europsko prvenstvo.

Na klupi Orlova naslijedit će Igora Kokoškova koji se nije uspio kvalificirati na Olimpijske igre te je Košarkaški savez Srbije na završetku ljeta sporazumno raskinuo ugovor s donedavnim izbornikom.









Srbi se nadaju i Jokićevom povratku

Jedna legenda srpske košarke se vratila, hoće li i Nikola Jokić?

Na to pitanje još nema odgovora, u Srbiji se nadaju povratku, no to će ovisiti o trajanju Jokićeve klupske sezone u dresu Denver Nuggetsa u NBA ligi.