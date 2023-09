Srbija u suzama nakon poraza, suce će pamtiti do kraja života

Srbija je pomalo iznenađujuće izgubila finale Svjetskog prvenstva, koje se održavalo na Filipinima, od Njemačke 83:77, a nakon poraza reprezentativci i navijači Orlova nisu mogli suspregnuti suze.

Finale je bilo dramatično, na poluvrijeme se otišlo u egalu, da bi zapravo odlučujuća bila treća četvrtina, u kojoj su Nijemci napravili 12 razlike, što se na kraju pokazalo presudnim.

Jesu Srbi uprli iz sve snage ne bi li sustigli prednost Njemačke, ali najviše na koliko su došli je minus dva razlike, više jednostavno nije išlo.

Uz ozljedu Ognjena Dobrića već u drugoj minuti susreta, naši istočni susjedi drvlje i kamenje bacaju po sudačkom dvojicu, koji je po njima odlučio utakmicu.

🇷🇸 Serbia gave their all against 🇩🇪 Germany in the final and it shows how much this means to them 🙏👏#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/4IoJcKTA2Z

— BasketNews (@BasketNews_com) September 10, 2023