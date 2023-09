Srbija u finalu Svjetskog prvenstva, Kanada nije imala šanse

Srpska košarkaška reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva u Manili, pobjedom nad odabranom vrstom Kanade 95:86 i sada čekaju boljega iz susreta SAD–Njemačka.

Iako su na SP došli bez, kako bi se reklo, startne petorke, otkazalo je puno zvijezda, a najviše je Srbe zabolio otkaz Jokića, stvar u ruke preuzeo je Bogdan Bogdanović, koji ih je vodio do finala.

Pobjedom nad Kanadom Srbija je još jednom pokazala kako je košarkaška sila, a u finalu sve su karte otvorena pa i to da Orlovi postanu prvaci svijeta.

Dominacija Srbije

Srbija nije dala šansu Kanadi, poveli su Orlovi od početka utakmice i u prvom poluvremenu otišli su na 52:39, a niti drugo poluvrijeme nije donijelo neki veliki preokret Kanade.

Kod Srbije najbolji je bio opet Bogdan Bogdanović, koji je zabio 23 poena, dodao četiri skoka i tri asistencije, dok je Kanadu predvodio Bret s 23 koša.

Appreciate greatness when you see it.

Bogdan Bogdanovic is special. 💎#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/UFzwnyzIbf

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023