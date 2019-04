SRBIJA SLAVI, ALI NJEZINU HEROJU NIJE DO SREĆE: Denver i San Antonio moraju u majstoricu

Košarkaši San Antonija izborili su majstoricu nakon što su u šestoj utakmici prvog kruga doigravanja NBA lige pred domaćim navijačima svladali Denver Nuggetse sa 120:103.

Sada je rezultat u pobjedama izjednačen na 3:3, a odlučujuća, sedma utakmica, igrat će se u Denveru (nedjelja u 4 sata po hrvatskom vremenu). Pobjednik u drugom krugu ide na Portland Trail Blazerse.

San Antonio gotovo je stalno bio u vodstvu, a u posljednju je četvrtinu ušao s prednošću 90:85. No, u pet minuta zadnje dionice Spursi su imali seriju 17:2, te su otišli na 20 koševa prednosti (107:87) i time je susret bio riješen.

Kod San Antonija najbolji je bio centar LaMarcus Aldridge sa 26 poena i 10 skokova. DeMar DeRozan ubacio je 25, a Rudy Gay 19 koševa.

Ekipu Denvera predvodio je srpski centar Nikola Jokić sa 43 poena, 12 skokova i 9 asistencija. Jamal Murray postigao je 16, a Gary Harris 14 koševa.

