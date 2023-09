Srbija neočekivano dominirala, glavni igrač ispred legendarnog Dražena

Reprezentativci Srbije su prvi polufinalisti Svjetskog prvenstva košarkaša kojem su domaćini Japan, Filipini i Indonezija. Srbi su u četvrtfinalnoj utakmici u filipinskom Pasayu, nedaleko od Manile, s 87:68 nadigrali Litvu, pokazujući da se dobro snalaze i bez Nikole Jokića, svoje glavne zvijezde.

Dok Jokića nema, glavni adut Srbije je Bogdan Bogdanović, a on je pokazao svoju klasu u dominantnoj predstavi momčadi koju s klupe vodi izbornik Svetislav Pešić.

Bogdanović je završio utakmicu s 21 poenom uz izvrsnih 9/13 iz igre, 7/9 za dvicu i 2/4 za tricu. Glavni igrač ove momčadi Srbije je s 18 poena do poluvremena uspio prestići hrvatsku legendu Dražena Petrovića na 17. mjestu vječne ljestvice strijelaca u povijesti SP-a.

Velikom dominacijom protiv Litve, Srbi idu u polufinale i čekaju svojeg sljedećeg protivnika.

Srbija se u polufinalu može sresti sa Slovenijom, no momčad koju vodi Luka Dončić će prije toga morati proći veliki četvrtfinalni izazov protiv Kanade. Utakmica je na rasporedu sutra u 14:30 sati po našem vremenu.

Litva je, pak, ostala bez šanse da se na ovom SP-u bori za odličje. Protiv Srbije su bili baš nemoćni, ispalo je za njih sasvim drugačije nego u pobjedi nad SAD-om na kraju drugog kruga.

