SRBIJA ĆE IMATI DVA PREDSTAVNIKA U EUROLIGI?! Ovo je još jedan dokaz da je hrvatska košarka na DNU DNA!

Večeras će od 19 sati Crvena zvezda i Budućnost međusobno odmjeriti snage u petoj, odlučujućoj utakmici finalne serije regionalne ABA lige. Pobjednik dvoboja koji će se igrati u beogradskoj hali Pionir postat će prvak regije, ali i predstavnik iste u košarkaškoj Euroligi za sezonu 2019/20.

To je u još uvijek aktualnoj sezoni bila upravo podgorička Budućnost koja je lani došla do ABA-titule upravo protiv Zvezde. Sada će im Beograđani pred svojim navijačima to pokušati preoteti i vratiti se među europsku košarkašku elitu. Traje neviđena atmosfera linča, bilo je tako na prve dvije utakmice ovosezonskog finala u Beogradu, bilo je i u Podgorici, bit će i danas…

Ono što će se događati već od utorka, pa sve tamo do konca ljeta moglo bi imati poseban značaj za hrvatske klubove. Hrvatskoga prvaka Cedevite nema u Euroligi otkako se ona reformirala i postala poluzatvoreno natjecanje 2016. godine. Budući da nacionalna prvenstva nemaju nikakav značaj za Euroligu, teško je da će se tamo i naći u skoroj budućnosti.

Cedevita do Eurolige može samo na dva načina. Ili osvajanjem regionalne ABA lige ili osvajanjem Eurocupa, drugog po rangu natjecanja u kategorizaciji. Niti jedno niti drugo Cedevita nikad u povijesti nije ostvarila.

Ipak, mala kap utjehe našla se na obzoru kada je obzanjeno da će od sljedeće sezone Euroliga imati 18 umjesto dosadašnjih 16 klubovva. Kap se pretvorila u mali potočić, figurativno rečeno, kada je španjolska Valencia uzela titulu u Eurocupu. To je značilo da španjolska liga neće dati petoga predstavnika, pored Valencije te već otprije licenciranih klubova – Barcelone, madridskog Reala i Baskonije.

Euroliga je odlučila to posljednje, 18. mjesto za sljedeću sezonu dati nekom klubu u obliku pozivnice (wild-carda). Cedevita, barem neslužbeno, i dalje pokazuje kakav-takav interes, ali to je daleko od onoga što pokazuju u Košarkaškom klubu Partizan.

Kako saznaje srpski Telegraf, Partizan je vrlo blizu dobivanja pozivnice. Za to se zalaže Željko Obradović, aktualni trener Fenerbahcea koji je s Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Europe, njegovu prvu u karijeri od ukupno devet koliko ih do danas ima. Isto tako, brojni licencirani klubovi koji sudjeluju u radu lige navodno nemaju ništa protiv da se Partizan u njoj pojavi kao pridruženi član za sljedeću sezonu.

Jedini problem mogao bi biti taj što bi u slučaju da Crvena zvezda danas pobijedi Budućnost i izbori Euroligu po ABA-kvoti, grad Beograd imao dva predstavnika u Euroligi.

Konačna odluka o dobitniku euroligaške pozivnice neće biti poznata prije sredine lipnja kada će završiti sva nacionalna prvenstva.