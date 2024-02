Srbi u nevjerici nakon Splita, pišu o šamarčini i katastrofi, oglasio se Obradović: ‘Bruka i sramota’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Uistinu rijetki su se nadali da će košarkaši Splita pobijediti Partizan u Beogradu, na parketu njihove Štark Arene u večerašnjem ogledu 19. kola ABA lige. A upravo to se dogodilo. Slavio je Split 74:67 u utakmici u kojoj je stečenu prednost iz druge četvrtine uspio sačuvati do samoga kraja i tako stići do prvog slavlja nad beogradskim klubom od 1991. godine.

A poraz Partizana imao je glasan odjek u srpskim medijima koji se ne mogu načuditi ovakvog epilogu. “Epska bruka Partizana! Skromni Split ih uništio usred Beograda, ovo je sad već ozbiljno poniženje za Obradovićevu momčad”, naslov je koji donosi Kurir. U tekstu stoji kako je “ovo bila najgora utakmica srpske momčadi unatrag posljednjih nekoliko godina.”

“Igrači su bili nezainteresirani, borbenost nije postojala, a o koncentraciji da ne pričamo. Na kraju i razlika nije toliko velika koliko je bila u većem dijelu utakmice”, dodaje se u tekstu.

Another shocking loss for Partizan in the ABA League. 😱 Split secured a significant win in Belgrade. pic.twitter.com/wbwQCIQhZd — Basketball Sphere (@BSphere_) February 5, 2024









Obradović čestitao Splitu

“Šuterska katastrofa i bolan poraz Partizana – Split utišao Arenu”, naslov je koji je osvanuo na portalu b92 koji ističe “katastrofalan postotak šuta beogradskog sastava” budući su za tricu šutirali svega 4-31.

“Šamarčina Partizanu usred Arene! Crno-bijeli izviždani, autsajder ih obrukao u Beogradu”, naslov je koji je osvanuo na Mondu, dok Sportal.blic piše o “neočekivanoj sceni u Areni u utakmici protiv Splita”.

Nakon utakmice trener Partizana Željko Obradović sportski je čestitao protivniku na pobjedi i ispričao se navijačima. “Čestitam ekipi Splita na zasluženoj pobjedi, igrali su neusporedivo bolje od nas i zaslužili su pobijediti. Što se nass tiče, prvo što moram napraviti je ispričati se svim ljudima koji su gledali ovako nevjerojatno loše izdanje. Kada ekipa izgleda ovako kako izgleda onda se trener treba zapitati i preuzeti odgovornost, a ja ću je preuzeti. Velika bruka i sramota, još jednom isprike navijačima”, rekao je Obradović.