SRBI SU KONSTERNIRANI: Prvo je otkazao reprezentaciju, a sada je otkazao i njih…

Nikola Jokić od kada se vratio u Srbiju ne prestaje šokirati tamošnju javnost odlukama koje ne nailaze na odobravanje puka, te je od zvijezde brzo postao pomalo omražen.

Tako je Jokić nakon otkazivanja nastupa za reprezentaciju, danas šokirao novom odlukom koja se odnosi na veliki doček koji su mu željeli prirediti u njegovom rodnom Somboru.

Naime, grad Sombor planirao je u petak u 20 sati organizirati prijem za Nikolu Jokića povodom osvajanja MVP naslova NBA lige, ali košarkaš Denvera i njegova obitelj odlučili su ga otkazati, prenose srpski mediji.

Otkazao reprezentaciju

Jokić je u Sombor došao u srijedu, kada je najavio da neće igrati za reprezentaciju zbog umora i da se mora oporaviti nakon teške sezone u Denveru, gdje je odigrao sve utakmice.

“Na moju veliku žalost, ovo je trenutak kada moram objaviti da unatoč velikoj želji nisam u mogućnosti igrati za reprezentaciju. Jednostavno, stanje mog tijela zahtijeva dulje odsustvo s terena za oporavak. To je stav i sugestija kluba i jedna neizbježnost koju moram prihvatiti. Uvjeren sam da momci imaju kvalitetu da bez mene naprave rezultat, što će nam svima donijeti puno radosti”. rekao je Jokić o povlačenju iz reprezentacije

Tako je Jokić otkazao sve obaveze za ljeto, koje će najvjerojatnije provesti sa svojim konjima na hipodromu u Somboru kamo je pohrlio odmah kada je i došao u Vojvodinu.

Denver #Nuggets superstar and #NBA MVP Nikola #Jokić at the hippodrome in his hometown Sombor, shortly after he landed in Serbia.









