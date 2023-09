Srbi su Hrvatima gledali u leđa, ali nakon incidenta za koji su optužili Tuđmana više ništa nije isto

Autor: Andrija Kačić Karlin

Vratimo film nekih tridesetak godina unatrag. Raspadom bivše države stvorile su se nove košarkaške velesile, napose su to bile i Hrvatska i Srbija. Osim klupskih i reprezentativnih uspjeha i jedna i druga sredina bile su znane i po brojnim dobrim trenerima i radu s mladima, svake godine su su u ovim reprezentacijama pojavljivali novi mladi košarkaški, silno talentirani, te su odlasci u američku NBA ligu iz Zagreba, Beograda, Splita bili najnormalnija pojava.

U košarkaškom smislu zadnjih dekada Hrvati su navikli na očaj, Srbi su ga znali doživjeti, primjerice kada nisu otišli na Olimpijske igre u Tokyju prije tri godine. Ne, ni tada nije tu bila Hrvatska. Ipak, Srbi su se vratili, neki dan su bili doprvaci svijeta. Dočim naša reprezentacija protiv trećerazrednih momčadi traži put prema Igrama u Parizu i tko zna kako će to završiti.

Hrvatska i Srbija bili su nepresušno vrelo talenata. No, s vremenom, Hrvatska je kvalitetom i svojim nestručnim radom zaostajala, Srbija je ostala na svjetskom vrhu.





Srbija i dalje na vrhu

Davno smo već zaključili. Ništa nije tako propalo u neovisnoj Hrvatskoj kao košarka. Hrvatska od 1995. godine nije osvojila medalju na velikim natjecanjima, s druge strane Srbija je bila i svjetski i olimpijski prvak… Služili su se dugo novinari stereotipnom tvrdnjom pri opisu nastupa naše košarkaške reprezentAcije, pisali su neprestance nakon silnih neuspjeha „kako gore ne može„, „kako je sve već davno rečeno„, pa i „da je dosegnuto dno„.

Srbija je izgradila kult reprezentacije i prije se nije moglo dogoditi, nažalost, kao i u Hrvatskoj, da joj igrači otkazuju nastupe u reprezentaciji. Kad gle šoka, baš prije ovih bitnih kvalifikacijama Srbima se navlas isto dogodilo kao i Hrvatima. Najbolji igrač Nikola Jokić otkazao je reprezentaciju. I tu je počela kalvarija. Promašen je olimpijski nastup, ali kult reprezentacije odradio je svoje. Ta reprezentacija je opstala i bez Jokića…

Klubovi su nam različiti kao dan i noć. Srpski koji igraju pred dvadesetak tisuća gledatelja i naši koji nastupaju pred par stotina ljudi. Crvena zvezda i Partizan će dobiti pozivnice iz Eurolige, napustiti će ABA ligu, a nama ostaje – što? Domaće prvenstvo i posvemašnje nekonkurentnost i u regionalnim natjecanjima.

Sjećamo se ne tako davno riječi proslavljenog srpskog trenera Božidara Maljkovića za naš portal. A Maljković se u svijetu košarke proslavio sa splitskom Jugoplastikom koju je doveo na krov Europe kada to nitko nije očekivao. Dva puta zaredom, a treću godinu s istom momčadi, čak i okliještenom, uspjeh je ponovio Željko Pavlićević.

Maljković je, dakle, rekao. A tiče se odgoja igrača s ovih prostora, Hrvatske i Srbije…

“Jedna stvar je evidentna, kad vidite jedan juniorsku momčad u Hrvatskoj ili Srbiji odmah zamijetite da su ti dječaci i jači i viši nego oni prije dvadesetak godina. To se može vidjeti u svakom kampu. Djeca su viša i jača, ali to bi bilo dobro da je u spoju s radom na tehnici. Ti momci više vremena budu u teretani nego na terenu s loptom. Ja uvijek filigranski težim tehnici, poslije balansu između tehnike i snage. Ovako oni u seniore dođu trampavi, nitko ništa ne vidi, nema obje ruke, ne prodire u obje strane, nema tu vrstu tehnike kao što su imali Đorđević, Danilović, kamoli Kukoč ili tehniku centra kao Rađa. To je jedna razlika, druga razlika je brzina, pravila su išla na povećanje brzine. No, ta brzina je donijela kaos u igri, igra mora imati logiku, a u ovoj brzini ima dosta improvizacije”…









Već tada je Maljković percipirao problem koje će imati košarkaši iz Hrvatske i Srbije. To je tako očito iz ovih riječi;

“Ja sam uvijek bio za to da šut tuče najbolje plasiran igrač i da to bude u akciji jedan na jedan. Danas je košarkaš puna ludih šuteva, u tome je prednjačio svojedobno vodeći igrač, Kobe Bryant. On je bio super igrač, ali nije pripadao košarci kojoj ja težim, da to bude kohezijska igra. Ako tuče 60 puta na utakmici, što je s ostalim, kako je onima koji igraju s njima. Ja sam prije za košarku Chicaga Bullsa, iako je Jordan imao sve ovlasti, u Bullsima su i svi drugi došli do izražaja“.

Dijagnoza izrečena godinama prije savršeno se uklapa u današnju situaciju.









A na pitanje je li točna teza da su momci s ovih prostora talentiraniji nego ostale europske nacije, Maljković je zaključio:

“Sigurno, jer kad dođete u Španjolsku s 50 milijuna ljudi, kad gledate utakmicu juniora, vidite da su oni po pola metra niži od nas. Vi kad dođete u tri zlatne regije, Crnu Goru, Hercegovinu i Dalmaciju onda imate momke od dva metra na svakom uglu. Nama su u Splitu gosti, kad bi vidjeli prolaznike na rivi, onako visoke, za svakog pitali je li to naš igrač? Francuzi bi gledali Cibonine juniore i padali u nesvijest od gledanja visokih momaka. Dakle, imamo predipozicije za taj sport. S time se možemo hvaliti, ali ću reći jednu tezu koja nije profesionalna. Kad ne bi bilo trenera na ovim prostorima, uvijek bi bilo igrača. Veljku Mršiću bi znao reći – Pogledaj ove Španjolce kako su niski. No, mi smo imali jaku trenersku školu, koju ne možemo nazvati školom, jel nema katedru i udžbenika, ali se usmenom predajom sve prenosilo. Žeravica je pravio Novosela, Novosel Pavličevića, ovaj onoga, Ivković Obradovića… Postoji predaja znanja i neke stvari koja su karakteristika košarke s našeg prostora. Da našim igračima stavite maske na lice možete ih prepoznati, kao što bez greške od deset riba prepoznam – dalmatinsku ribu”.

Propast hrvatske košarke Maljković je objasnio u jednom dahu.

“Tvrdim da su Zvezda i Partizan dva vrhunska brenda Beograda, oni su puno lijepog donijeli ovom narodu, kao Hajduk i Jugoplastika, kao Dinamo i Cibona. Ti klubovi moraju ući u budžet grada. Jugoplastika je nacionalni park, Kornati ili Plitvice. Što će Hrvatska napraviti ako ti klubovi nestanu? To je kao da netko potopi Kornate ili minira Plitvice. Ako Hrvatska i Srbija ne žele sebi dobro, onda neka sve puste niz vodu. Nas političari drže za indijance trećeg reda. Ja sam puno razgovarao s njima, oni te lijepo prime i saslušaju i ništa ne urade. Ja molim pet godina da jedna ulica u Beogradu dobije naziv – ulica Ace Nikolića. I ništa. On je patrijarh srpske košarke, kao figura i stručnjak. Predlagao sam i da beogradska arena dobije njegovo ime. Ma kakvi. A svima bi nam bilo lijepo da je tako bilo, da čuvamo svoje. Ja sve što kažem u Srbiji kažem i u Hrvatskoj. Čuvajmo svoje sportske vrijednosti, jer tu smo jaki“.

Danas takvih talenata nema kao nekad, priznaje to i šjor Božo:

“Kada sam 1986. godine dolazio u Split preuzeti Jugoplastiku ni na kraj pameti mi nije bilo da će dva moja igrača u budućnosti biti članovi Hall of Fame. No, sedam dana nakon što sam došao u Split postao sam svjestan kakav materijal imam u svojim rukama. Noćima sam šetao splitskom Rivom, pušio cigaretu za cigaretom, iako nisam strastveni pušač, i razmišljao o tome. Toni Kukoč je bio nebrušeni dijamant koji je znao da je dobar igrač, ali vjerujem da mu ni na kraj pamet nije bilo da bi jednog dana mogao biti član Hall of Fame. Isto vrijedi i za Dina Rađu”.

Hrvatska reprezentacija ima baš jednu boljku. Zapanjujuća je ta transformacija inače dobrih klupskih košarkaša i renomiranih košarkaških veličina iz NBA. Oni dolaskom u reprezentaciju jednostavno ugasnu, usahnu, nestanu, ishlape… I ta pojava traje godinama. U Savezu se mukotrpno trude vratiti košarku na mjesto koje je nekad imala i u našoj percepciji, javnosti, a za takav iskorak nužan je uspjeh A reprezentacije.

Silne medalje osvajane u mlađim kategorijama jednostavno su nas odvele na krivu putanju, na loša razmišljanja. Igrači nam nestaju u prijelazu iz juniorske u seniorsku konkurenciju, a povrh svega nudi nam se zaključak koji jako boli. Igrači su nam fokusirani na klupske karijere, reprezentacija im nije u fokusu, kolikogod oni to tvrdili.

U Savezu, unatoč velikog truda, jednu stvar moraju priznati. Nisu uspjeli u renesansi hrvatske reprezentativne košarke. Zapravo, nisu bili ni blizu. Red je da priznaju svoju grešku. Ne samo zbog odgovornosti, nego i zbog pristojnosti.

I za kraj, klubovi nam propadaše… Mladima je teško objasniti koliki je Cibona nekad bila sportski i košarkaški gigant. Dvostruki europski prvak i osvajač brojnih drugih europskih trofeja i još više domaćih prvenstava zbog neracionalnog poslovanja bio je pred propašću, spašavan je predstečajnom nagodbom u kojoj je šef kluba bio Aco Petrović. I tada, kao i sada, u cijeloj priči oko spašavanja Cibone posve se izgubila poanta priče. Koja je morala ići tragom odgovornosti – tko je krivac za uništavanje Cibone, jednog od najvećih europskih košarkaških klubova svih vremena? Pa nije se višegodišnje sustavno uništavanje događalo samo od sebe? Tek bi procesuiranje odgovornih dalo zamah oporavku kluba!

Da, ništa u Hrvatskoj nije tako propalo kao košarka. A neki će reći da je sve počelo s onim famoznim silaskom košarkaša s postolja 1993. godine, kako se Srbi znaju sprdavati s nama, kad je čuvena naredba stigla s Pantovčaka…