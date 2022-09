SRBI ŠOKIRANI ISTUPOM IZBORNICE BIH: ‘Dok sam ja na klupi nema dizanja tri prsta’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Situacija koja je postala glavna tema u BiH vezana je u nacionalizam u sportu i to u ženskoj košarkaškoj reprezentaciji do 14 godina.

Igračice banjalučkih klubova Mladi Krajišnik i Feniks Milica Bosnić i Teodora Gvozden. Kako tvrde srpski mediji, djevojčice su bili izložene mobingu, a navodno je za sve kriva izbornica Jasna Sliško.

Banjalučki klub poslao je dokument u kojem tvrde da njihova igračica pogođena tri poena nije smjela proslaviti s uzdignuta tri prsta jer je izbornica strogo zabranila.





Bizarne optužbe

Klub je izjavio da je njenoj igračici bilo prijetnje da će joj odsjeći ruku ako to napravi. ‘Nisu se smjeli prekrižiti prilikom ulaska u igru, oduzeti su im mobiteli te čitane privatne poruke i dopisivanja, a vrhunac svega bilo je puštanje filma o navodnom ‘genocidu u Srebrenici ‘ u autobusu tijekom putovanja’ napisao je Mondo.rs

Foto:screenshot/youtube

‘Palac, kažiprst i srednji prst zajedno neće se dizati dok sam ja u reprezentaciji. Ne znam što je međunarodni znak. Poštujem pravila FIBA-e. Za svoje odluke imam podršku ljudi koji su me ovdje postavili i ne znam zašto dijete od 13 godina to ne bi poštovalo. Apsolutna je laž da je djeci zabranjeno prekrižiti se pri ulasku na teren ili u sličnim situacijama, a film o Srebrenici, koji uopće ne spominjem, naježim se na sam spomen, nikad nije izašao. Djeca u reprezentaciji će učiniti kako ja kažem, radi mira. Poštujem svaku vjeru, ali u našem izboru niti jedno dijete se nije pokušalo prekrižiti, barem ja to nisam vidio’ izjavila je izbornica Sliško.

Što je istina, a što laž teško ćemo saznati.