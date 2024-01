Srbi usred svoje tuge podsjetili na hrvatsku legendu: ‘Sve priče o njemu su nas poslije uništile’

Srbija je u žalosti zbog jučerašnje bolne vijesti da je poslije pretrpljenog srčanog udara preminuo poznati košarkaški trener i bivši igrač Dejan Milojević, koji je posljednju epizodu u karijeri imao u stručnom stožeru Golden State Warriorsa, višestrukih prvaka u NBA ligi. Tuga je obišla košarkaški svijet, a u Milojevićevoj domovini sjećaju se njegove igračke i trenerske karijere, ali i brojnih priča koje je dijelio kroz godine.

Posljednju trenersku postaju prije tužne vijesti imao je u Warriorsima, čiji je sada član i hrvatski reprezentativac Dario Šarić, a ranije, u svojim prisjećanjima, Dejan Milojević govorio je o drugom Šibenčaninu, Draženu Petroviću, legendi iz Šarićevog grada, koji je mnogima bio uzor zbog priča koje su o njemu dolazile.

Veliki hrvatski as s parketa ostavio je trag prije pogibije 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj, a Milojević je o njemu svojedobno pričao dok je bio gost košarkaškog ‘podcasta’ s Lukom i Kuzmom. Tom prilikom kazao je da su priče o Draženu Petroviću znale biti i opterećenje za generacije koje su došle kasnije, uključujući i Milojevićevu.

‘Ako može Dražen, onda mogu i ja’

“Dražen Petrović je puno napravio za košarku i jedan je od najboljih igrača ikada, nemam o tome dvojbu. No, sve te priče i legende koje su o njemu kružile su nas poslije uništile. Bilo je priča da je Dražen trenirao osam sati dnevno. Je li bilo tako ili ne, to ne znam. No, ja sam tada sebi rekao – ako može Dražen, onda mogu i ja”, govorio je Dejan Milojević.

“I stvarno sam trenirao 8-9 sati dnevno jedno tri mjeseca. Jedan trening je bio teretana, drugi individualni i još dva timska. Tako sam gurao jedno dva mjeseca i raspadao sam se”, nastavio je, dodajući i da je to bio ritam kakav je jako teško izdržati. Bilo je i situacija u kojima se dolazilo baš do ruba.

“Nisam mogao sebi priznati da ne mogu nešto što Dražen može. U jednom trenutku sam ležao kod kuće i drhtalo mi je tijelo. Tada sam shvatio da ću se ili razboljeti ili ozlijediti. Nije bilo normalno što smo mi nekad radili. Dobra stvar svega toga je što su to mogli proći samo karakterno najčvršći”, dodao je tada Dejan Milojević, čija je iznenadna smrt mnoge potresla.

‘Mislim da Jokić to ne bi radio’

Moguće je da su tada otpali ljudi koji nisu bili karakterno najčvršći, ali bi napravili karijere. Zaista mislim da Nikola Jokić tada ne bi postao ovo što je postao. On to ne bi radio. Bilo bi – ajde 'bre', idem kući jahati konje, mene ovo ne zanima", govorio je Dejan Milojević, a na njegove riječi došao je podsjetnik u tužnom oproštaju nakon što je preminuo.









Među oproštajnim riječima od poznatog srpskog trenera, bivšeg reprezentativca, bile su i one koje je podijelio još jedan slavni Šibenčanin, dugogodišnji uspješni trener Neven Spahija, bliski prijatelj Dražena Petrovića iz njihovih mladih dana. Nakon što je na klupi Venezije došao do pobjede sa 104:93 protiv Cedevite Olimpije u Ljubljani u Eurokupu, Spahija je opisao koliko je Dejan Milojević značio.

“Bio mi je blizak prijatelj. Velik čovjek. Na mene je osobno ostavio velik dojam kao igrač i čovjek, kasnije i kao trener. Puno smo komunicirali. U šoku sam. Uvijek je tragedija kad netko umre, a pogotovo netko tako mlad”, rekao je Spahija u svojem oproštaju od Milojevića koji je preminuo sa samo 46 godina.