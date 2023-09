Srbi se čude što im to rade prije svjetskog finala: ‘Promijenili su ključnu stvar za utakmicu’

Autor: Ivor Krapac

Srbija će se danas boriti za naslov na Svjetskom prvenstvu košarkaša, a uoči finala srpskih i njemačkih reprezentativaca u 14:40 sati po našem vremenu, u medijima u Srbiji iznenađeni su jednim potezom za veliku utakmicu u filipinskom Pasayu, u blizini Manile.

Igrat će se s novom loptom, samo za finale, nakon što su svi igrači ranije na SP-u bili naviknuti na drugačije lopte.

“Šok odluka prije finala Srbije! Protiv Njemačke promijenjena ključna stvar i to samo za ovu utakmicu!”, piše srpski Mondo u naslovu svojeg teksta.





Rijetka kolekcija

Lopte za finale bit će iz rijetke kolekcije proizvođača Moltena.

“Temeljena na službenoj lopti ovog Svjetskog prvenstva, verzija lopte za finale dizajnirana je ekskluzivno kako bi prikazala ovu utakmicu. Ne samo da je ugraviran logo prvenstva, već će imati i ugravirani trofej zlatnom bojom, kao i datum finala”, objavila je FIBA, krovna svjetska košarkaška organizacija, a prenio je Mondo.

Posebne lopte za finale bit će u prometu s proizvedenih samo 1.200 primjeraka.

“Naši košarkaši su s novim loptama trenirali samo jednom do sada i to na treningu u dvorani Ninoy Aquino večer prije utakmice. To bi svakako mogao biti problem, jer su igrači tijekom cijelog turnira igrali s jednom loptom, a sada moraju najvažniju utakmicu igrati s drugom, na koju nisu naviknuti”, dodao je Mondo.

Srbija je do sada na ovom SP-u uglavnom pobjeđivala, s iznimkom prve utakmice u drugom krugu, u kojoj je prije devet dana sa 78:76 slavila Italija.

Srpski košarkaši prije i nakon toga imaju šest dobivenih utakmica, a sada se nadaju i sedmoj pobjedi, koja bi im donijela zlato.