SRBE DOČEKALE UKRAJINSKE ZASTAVE: Nisu im oprostili ‘podršku Putinovom režimu’, ovo sve govori

Još jednom Crvena zvezda je došla u Kaunasu gdje ih je čekala neprijateljska atmosfera u susretu Eurolige protiv slavnog Žalgirisa. Tamo nisu zaboravili na podršku koju je Srbija dala Rusiji.

Iako je trener Žalgirisa molio navijače da provociraju to se nije dogodilo pa su tako navijači ponosa Litve razvili ukrajinske zastave kako bi podsjetili Zvezdu da nisu zaboravili na njihov susret prošle godine.

Navijači su podigli ukrajinske zastave te su počeli skandiranje “Putin khuylo” što u prijevodu znači: “Putin, ku*vin sine.” Veliki broj Ukrajinaca je bježalo od rata upravo u Litvu.

Žalgiris tj. njihovi navijači Zvezdi su zamjerili kada prošle godine igrači nisu htjeli držati transparent “Zaustavite rat” uz znak NATO-a što je Zvezdi zasmetalo. Na ovoj utakmici nisu viđene zastave NATO-a.

“Putin khuylo” chant emerges as Crvena Zvezda players enter Žalgirio arena court in Kaunas. There’s hundreds of Ukrainian flags in the stands tonight. pic.twitter.com/eRVh7YF1fN

— Marius Milašius (@mamilasius) January 20, 2023