SPORTAŠ (27) PIJAN DIVLJAO NA AUTOCESTI: Ludilo trajalo 40 kilometara, a sve je počelo s tučnjavom

Victor Sanders, 27-godišnji američki košarkaš koji je od lani bio član talijanske Reyer Venezije, više nije igrač tog kluba. Razlog je divljanje na autocesti u Italiji u kojem je uhvaćen rano jutros.

Po informacijama koje donose talijanski mediji, policija je zaustavila Sandersa nakon što je više od 40 kilometara jurio u krivom smjeru poslije ulaska na autocestu iz Venecije. Zaustavljanje se dogodilo kod Conegliana, nakon što je Amerikanac već prilično odmaknuo prema sjeveru.

Poslije policijskog zaustavljanja, Sanders je bio podvrgnut alkotestu, a rezultati su pokazali razinu alkohola u u organizmu četiri puta iznad dozvoljene. No, to nije bilo sve. Nakon obavljenog testiranja, objavljeno je da je 27-godišnji američki košarkaš bio i pod utjecajem droge.

Kada su drugi vozači primijetili Sandersa kako juri u krivom smjeru, podignuti su alarmi, a nakon svega, sreća je da nije došlo do sudara i potencijalnih tragičnih posljedica.

