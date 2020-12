SPLIT SE DRŽAO DO POLUVREMENA: Iz Beograda se vraćaju s porazom

Autor: Hina/Matija Majdak

U susretu 9. kola regionalne ABA lige košarkaši Splita poraženi su u Beogradu od Mege sa 75:91 upisavši i šesti poraz u natjecanju.

Split se držao do poluvremena, no u trećoj dionici je Mega otišla na dvoznamenkastu prednost i do kraja susreta više nije ispuštala uvjerljivo vodstvo.

Kod domaćina najefikasniji je bio Filip Petrušev sa 32 koša i osam skokova, dok je Malcolm Cazalon zabio 12 koševa. Split je predvodio Sani Čampara sa 12 koševa, dok su Antonio Vranković i Marko Luković zabili po 11 koševa.

Cibona je u petak s uvjerljivih 93-80 pobijedila beogradski FMP, dok je susret Zadra i Cedevita Olimpije odgođena zbog novog slučaja zaraze koronavirusom u zadarskoj momčadi.

Na ljestvici vodi Crvena zvezda sa 16 bodova, koliko ima i Mega uz utakmicu više.

Cibona na šestom mjestu ima 12 bodova, kao i Split na sedmoj poziciji, dok je Zadar na posljednjem 14. mjestu sa sedam bodova i tri utakmice manje.