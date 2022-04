ŠOKANTNE SCENE IZ AMERIKE: Vezala se lancima, evo i zašto…

Čudan trend pojavio se u američkoj NBA ligi, a odnosi se na proteste navijača protiv vlasnika Timberwolvesa Glena Taylora, oko kojeg kruže glasine.

Tako je na prošloj utakmici Minnesota Timberwolvesa jedna navijačica pokušala zalijepiti ruku za parket sa super ljepilom a sada je tijekom prve utakmice play offa između Minnesote i Memphisa došlo do novog incidenta.

Naime , jedna starija žena je uspjela se vezati lancima za konstrukciju koša, a kako je došla do tamo nikome nije jasno, te je utakmica morala biti prekinuta.

Mučenje životinja

Žena je na sebi imala majicu na kojoj je pisalo kako “Glen Taylor peče žive životinje”, a osiguranje je uspjelo nekako odvezati ženu, pa se utakmica mogla nastaviti, dok su ženu izveli iz dvorane.

She chained herself to the basket stanchion pic.twitter.com/fAbi6uREdR

— CJ Fogler (@cjzer0) April 16, 2022