SLOVENCI DALJE NA KRILIMA ČUDESNOG DONČIĆA: Bosna i Hercegovina kući plačući

Danas na Eurobasketu igrale su dvije reprezentacije s područja bivše države, Slovenija i Bosna i Hercegovina, a susjedi su u potpuno različitom raspoloženju.

Slovenija je na krilima odličnog Luke Dončića uspjela pobijediti neugodnu Francusku 88:82 i time su osigurali prvo mjesto u skupini.

Heroj utakmice bio je Luka Dončić s 47 poena i time je Slovenac prestigao slavnog Grka Nikosa Galisa iz 1983. godine, koji je bio na drugom mjestu po koševima postignutim na jednoj utakmici Europskog prvenstva s 46 postignutih poena.

Inače na prvom mjestu po broju postignutih poena na utakmici EP-a sa 63 poena, nalazi se Belgijac Eddy Terrace s rekordom iz 1957. godine.

Ispala BiH

S druge strane u 5. kolu skupine B EuroBasketa košarkaši Litve su pobijedili Bosnu i Hercegovinu sa 87:70 i time se plasirali u osminu finala, dok su BiH poslali kući.

Naime, obje reprezentacije su završile natjecanje u skupini s omjerom pobjeda i poraza 2-3, ali je Litva bila bolja u međusobnom susretu.

Marius Grigonis sa 16 koševa bio je najefikasniji kod Litve, dok su u reprezentaciji Bosne i Hercegovine najefikasniji bili Džanan Musa s 22 i Jusuf Nurkić s 15 koševa.

