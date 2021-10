SLOVENAC ŽESTOKO NAPAO SRBINA! ‘Ljudi koji su to napravili ne razumiju se u košarku’

Zadnjih dana lome se koplja o jednom od najboljih Europljana u NBA Luke Dončića, koji se našao u žiži pozornosti nakon što je Vlade Divac usporedio Dončića s njegovim izborom na draftu Marvinom Bagleyem.

Nije dugo trebalo za reakciju nekog od slovenskih košarkaša, te se prvi javio košarkaš Toronto Raptorsa Goran Dragić koji je indirektno napao Divca.

Naime, Divac je po odlasku iza Sacramenta gdje je obnašao ulogu glavnog menadžera rekao kako vjeruje u svoj izbor na draftu, te kako su Marvinove mogućnosti veće od onih Dončićevih.

Ne razumiju košarku

Tako je Dragić za američke medije izjavio:

“Ljudi koji su propustili Luku na draftu ne razumiju se u košarku. Poznajem ga od njegove pete godine. Zaista sam u sjajnim odnosima s njim i njegovom obitelji. On je čist prirodni talenat koji se ne viđa često”, rekao je Dragić.

Dragić je rtime prozvao Vladu Divca koji je bio jedan od ključnih ljudi u odluci da Sacramento izabere Marvina Bagleya, umjesto Dončića.

“Bila je to moja odluka. I dalje vjerujem da su Marvinove mogućnosti veće. Trebalo mi je vremena da to dokažem. Vidjet ćete, Marvin će svima dokazati da griješe. Problem je što u ovoj ligi ljudi nisu strpljivi, žele rezultate odmah“, rekao je Divac po odlasku iz Kingsa.

Luka Doncic with the Jordan 36 PE for opening night! pic.twitter.com/cq9rw4dy6M

— Pat Benson (@Pat_Benson_Jr) October 21, 2021