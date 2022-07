SLAVNI HRVAT ‘RASPALIO’ SRBE PA POŽELIO SREĆU PARTIZANU: Kakav napad, ‘licemjeru, svi u Europi ste takvi’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Aco Petrović posljednih dana je u centru medijske pozornosti. Prvo je pokrenuo akciju za spas Cibone koja nažalost nije uspjela, a onda je i javno kritizirao Dinu Rađu i njegov (ne)rad u savezu.

Sada su ga prenijeli i srpski mediji nakon što je usporedio dva košarkaška velikana (Cibonu i Partizan) odnosno dugove dva nekadašnja prvaka Europe.

‘Komparirajući situaciji u regiji, vidimo da se jednom klubu( dug 5.000.000 E) sprema stečaj i nestajanje a drugom( dug 7.000.000 E) sprema igranje u Euroligi’ napisao je na Twitteru.





Žustar odgovor

Uskoro mu je netko iz susjedstva odgovorio na objavu: ‘Hrvatska je EU a Srbija NE! Ne može Acika selektivno gledati, kada ti odgovara EU onda je to dobro a kada ti ne odgovara onda gledaš regiju! To se zove licemjerje i to krasi cijelu EU!’

Petrović je vrlo pristojno odgovorio na prozivku: ‘Nikakvo selektivno gledanje i licemjerje. Samo iznošenje činjenica gdje su dva košarkaška branda danas! I Partizanu puno sreće u Euroligi!’









Partizanov dug je veliki, ali navodno ga ‘krpaju’ na razne načine te samim time uspjeli su složiti vrlo ozbiljnu ekipu za Euroligu ove sezone gdje se vraćaju nakon nekoliko godina izbivanja. Planiraju sklopiti ugovor s državom, a država bi zauzvrat dobila vrlo vrijedno zemljište na sjeveru Srbije.