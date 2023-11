Slavni Hrvat nikako ovo nije mogao oprostiti Vladi Divcu, politika potaknula svađu

Dražen Petrović i Vlade Divac bili su prijatelji. U isto vrijeme su otišli u Ameriku i bili pomoć jedan drugom. Iako već sada pomalo i kultni film “Nekoć braća” ne prikazuje realno stanje njihovog odnosa pokazuje dovoljno da se vidi prijateljstvo.

Po mnogim suvremenicima nisu bili toliko bliski da se nazivaju braćom, ali bili su dobri prijatelji. Očekivano film je radila američka produkcija, a preuveličavanje i naglašavanje je američka specijalnost.





Dražen je bio prava mega zvijezda Jugoslavije. Kao “klinac” je svojoj Šibenki donio naslov prvaka koji je kasnije sramotno oduzet za zelenim stolom, a onda je potpisao za Cibonu s kojom je dva puta pokorio Europu. Bio je ključni igrač Jugoslavije i čovjek oko kojeg se sve vrtjelo. Znao je i sam da je postao predobar za Europu i da je morao se dokazati tamo gdje još nijedan Europljanin nije uspio, u Americi.

Zastava i početak rata

Nakon početne muke u Americi Dražen je iz Portlanda došao u Netse i posto treći najbolji šuter lige. Ispred njega bili su samo Jordan i Miller dva možda i najbolja svih vremena. Uspio je, ali u međuvremenu prijateljstvo s Divcem je padalo.

Skupa su došli u SAD. Dražen u Portland, a Divac na najveću pozornicu u LA Lakerse. Dok je Dražen skupljao mrvice, Divac je postao zvijezda zbog svoje visine i sve više postao bitan faktor u rotaciji Lakersa. U tim trenutcima su se i puno čuli pričala je Dražeova majka Biserka:

“Bili su nerazdvojni, veliki prijatelji. Osjetila sam nešto nije u redu kada je Divac s Lakersima gostova u New Jerseyju. Pitala sam što se dogodilo, ali Dražen mi nikada nije dao odgovor na to pitanje. Zašto, najiskrenije, ne znam. Valjda ga je nešto mučilo, možda bismo danas znali da je tu. Ne mislim da je na Draženov i Divčev odnos utjecalo Svjetsko prvenstvo u Argeniti, kada je Vlade nakon finala uklonio hrvatsku zastavu s terena. On je došao izraziti sućut, ali nije imao snage bilo što reći. Osjetila sam veliku ljubav tog trenutka.”

Svjetsko prvenstvo u Argentini bilo je navodno početak prekida. Jugoslavenski Dream team uzeo je zlato u trenutku velikog slavlja netko se s hrvatskom zastavom spustio na parket. U tom trenutku Vlade Divac je to vidio uzeo zastavu bacio je i zamolio navijača da se makne s parketa. Bilo je to vrijeme kada se već pričalo o ratu. Milošević na vrhuncu huškanja i zazivanju velike Srbije, Tuđman je pričao o slobodnoj Hrvatskoj, a prvenstvo se igralo nekoliko mjeseci nakon nereda na Maksimiru.









Dražen je poginuo 1993., u tijeku rata. Početkom rata rekao je da njegovo prijateljstvo s Divcem nije moguće pogotovo kada je vidio što se događa u njegovom rodnom Šibeniku.









U spomenutom filmu Divac je došao u kuću majke Biserke te razgovarao s njom i ispričao se ako je nešto krivo napravio. Navijači u Hrvatskoj nikad mu nisi oprostili što je koševe slavio s tri prsta podignuta u zrak smatrajući kako je baš to najveće nepoštovanje prema Draženu. Divac je ostao dobar s Kukočem i Rađom, a obojica su za njega rekli da nije loš čovjek, ali javnost ima krivu sliku o njemu.

Prijateljstvo je postajalo, rat je zauvijek sve promijenio, a pravu istinu nikad nećemo saznati.