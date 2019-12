SKROMAN UČINAK HRVATA U NBA LIGI: Mala minutaža, malo koševa i problematična forma najveći su problemi

Košarkaši Los Angeles Clippersa 117-97 domaćom pobjedom protiv Portland Trail Blazersa uspeli su se na drugo mjesto Zapadne konferencije NBA lige, a hrvatski centar Ivica Zubac je u novom uspjehu svoje momčadi sudjelovao s četiri koša (šut za dva 1-4, slobodna bacanja 2-2), tri skoka i dvije blokade za 14 minuta provedenih u igri. Priliku je u dresu Portlanda dobio i Mario Hezonja koji je za sedam minuta ubacio dva poena (šut za dva 1-3) uz tri skoka i dvije asistencije.

Susret u Los Angelesu tijekom prvoga poluvremena bio je izjednačen, domaći su na odmor otišli sa samo tri pogotka prednosti (62-59), no u nastavku su se vrlo brzo odvojili i stigli do uvjerljive pobjede. Montrezl Harrell je ušavši s klupe bio najefikasniji kod Clippersa s 26 ubačaja, Paul George je dodao 25, dok su najbolji kod Blazersa bili CJ McCollum s 20 koševa i Hassan Whiteside s 18 poena i 13 skokova.

Clippersi su sada na omjeru pobjeda i poraza 16-6, dok su Blazersi na skromnih 8-13.

Prvaci Toronto Raptorsi doživjeli su prvi domaći poraz ove sezone u svom 10. nastupu u Scotiabank Areni, bolji od njih bio je Miami Heat sa 121-100 nakon produžetka. Gosti s Floride su dvije minute prije isteka četvrte četvrtine bili u dobitnoj poziciji vodeći 107-100, no domaći su serijom 8-0 stigli do prednosti 108-107. Jimmy Butler je pogođenim jednim slobodnim bacanjem izjednačio na 108-108 37 sekundi prije isteka vremena, a kako do kraja tog dijela igre više nije bilo pogodaka igralo se dodatnih pet minuta. U produžetku je briljirao Butler koji je ubacio prvih osam poena te odveo Heat do vrijedne pobjede. Butler je susret okončao s “triple-double” učinkom od 22 poena, 13 skokova i 12 asistencija, Duncan Robinson je za pobjednike dodao 22 ubačaja, dok su u redovima prvaka najbolji bili Norman Powell s 23 i Fred VanVleet s 19 koševa.

Miami i Toronto sada dijele drugo mjesto na Istoku s omjerom 15-5, ispred njih je samo Milwaukee s 18-3, a slijedi Boston s 14-5.

Vrlo je zanimljivo bilo u teksaškom derbiju u kojem su domaći San Antonio Spursi nakon dva produžetka nadigrali Houston Rocketse sa 135-133. Gosti iz Houstona su tijekom treće četvrtine imali i 22 poena prednosti, ali u četvrtom periodu je za domaće briljirao Lonnie Walker koji je u tih 12 minuta ubacio 19 od svojih 28 koševa te je susret otišao u produžetak. Na isteku prvih dodanih pet minuta priliku za pobjedu Rocketsa propustio je James Harden, a isti je igrač ispao “tragičar” i na kraju drugog produžetka. Kod vodstva gostiju 133-132 Harden je osam sekundi prije kraja promašio polaganje, da bi u brzom protunapadu domaćih DeMar DeRozan izborio dva slobodna bacanja 3.3 sekunde prije kraja te pogodio oba. Potom je Harden 0.8 sekundi prije kraja napravio prekršaj u napadu na DeRozanu, a Walker je jednim pogođenim slobodnim bacanjem postavio konačnih 135-133.

Walker je s 28 ubačaja bio najefikasniji kod Spursa, Bryn Forbes je dodao 25, a DeRozan 23 koša, dok Rocketsima nije bilo dovoljno 50 poena, 9 skokova i 6 asistencija Hardena kao niti 22 koša i 21 skok Clinta Capele i 19 pogodaka te po 10 skokova i asistencija Russella Westbrooka. Luka Šamanić ostao je na klupi Spursa.

Los Angeles Lakersi ostvarili su 18. pobjedu u 21. ovosezonskom nastupu svladavši kao gosti Denver Nuggetse sa 105-96. Gosti su vodili tijekom gotovo čitavog susreta, a za novu pobjedu najzaslužniji je bio njihov dvojac superzvijezda, Anthony Davis s 25 ubačaja i 10 skokova te LeBron James s 25 pogodaka, 9 asistencija i 6 skokova. Kod domaćih, koji su pali na omjer 13-5 i nalaze se na trećem mjestu Zapada, najbolji su bili Jamal Murray s 22 i Paul Millsap s 21 košem.

Ante Toni Žižić dobio je četiri minute u 94-127 domaćem porazu Cleveland Cavaliersa od Detroit Pistonsa i za to vrijeme ubacio je dva poena (šut za dva 1-3) uz jedan skok. Kod slabih Cavsa najefikasniji je bio Collin Sexton s 22 ubačaja, dok je Blake Griffin ubacio 24 za Pistonse.