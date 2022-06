SKANDAL, UKRAJINAC RUŽNO NAPAO HRVATA: ‘Takvima kao on pljunuo bih u lice’

Iako je većina svjetskih i europskih sportskih organizacija i natjecanja nametnulo sankcije protiv Ruskih sportaša, to naravno ne priječi Ruse da imaju i dalje natjecanja u svojim ligama.

Naravno kako je Rusija dugo bila meka izdašnih ugovora, naročito u košarci, nogometu i hokeju, puno stranaca otišlo je igrati u lige u Rusiju iz kojih su neki na početku invazije na Ukrajinu otišli, ali neki su i ostali igrati u svojim klubovima.

Tako se strani sportaši, koji do sad nisu otišli iz Rusije, počinju svrstavati u podupiratelje Putinovog režima i naracija protiv njih dobiva isti oblika kao i protiv Ruskih sportaša.

Pljunuo bi mu lice

Tako je Ukrajinski košarkaški novinar i komentator Oleksandr Prošuta, nizom postova na Twitteru kritizirao i to ne baš blago strane igrače koji su ostali u ruskim klubovima do kraja sezone, a među njima dotaknuo se i Marija Hezonje.

You can tell me I'm disrespectful and so on…

Fuck off.

I want to spit into the face of every foreign player who played in vtb league playoffs

And I have the list of them,









I won't do it. But if you ask me to respect Mario Hezonja, Will Clyburn or Nicola Milutinov… https://t.co/az0aFtkWII

— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) June 11, 2022