Skandal trese Srbiju: Bivši reprezentativac doživotno kažnjen, velika afera sve je potresla

Autor: Ivor Krapac

Veliki skandal je ovih dana u fokusu na sportskoj sceni u Srbiji, koja je otprije već pogođena kaznama zbog namještanja utakmica u tamošnjem nogometu, no sada je u fokusu košarka. Gledajući rezultate reprezentacije, uspješniji srpski momčadski sport od nogometa trese afera u kojoj se spominju sumnjive utakmice odigrane u tamošnjem košarkaškom prvenstvu, no to nije sve.

Istragom iza koje stoji krovna međunarodna organizacija FIBA bavi se ‘češljanjem’ po Europi, a u toj priči nadrapao je nekadašnji srpski reprezentativac Saša Avramović koji je doživotno kažnjen zbog sudjelovanja u namještanju utakmica u Slovačkoj. O tome javljaju portali u Srbiji, donoseći da je Avramović radio u krugu ljudi koji su bili upoznati s namještanjem.

Za Avramovića je došla odluka o doživotnom izbacivanju iz košarke, a na udaru su i druge varalice od kojih se neke povezuju s aferom u Srbiji. Za nju se znalo otprije.





Istraga traje

Kako smo već pisali, pod istragom je čak 30 igrača zbog sudjelovanja u namještanju. Neki od njih povezuju se s aferom iz Slovačke u kojoj je kažnjen Saša Avramović, kako tvrdi srpski Kurir, donoseći da i drugima prijete oštre sankcije.

Istraga je uzdrmala košarkašku scenu u Srbiji, ali ne samo ondje, a nakon svega, u Srbiji se pitaju zbog čega u svemu ovom ‘spava’ tamošnji košarkaški savez.

Takvo je pitanje postavio Kurir, spominjući da vodstvo tamošnje košarkaške organizacije bježi od odgovornosti iako se radi o aferi koja itekako zahvaća i Srbiju.

Nakon što se aferu doznalo, s razmjerima koji govore o 30 uključenih igrača, tamošnji košarkaški savez je javnost u Srbiji pokušao umiriti objavom da stvar shvaćaju ozbiljno i da se ništa neće gurati ‘pod tepih’.

Tada su dodali i što još planiraju poduzeti, osim što se odvija istraga koju je potaknula FIBA.

“Edukativna radionica pružit će relevantne informacije za implementaciju etičkog kodeksa koji ima FIBA, za prepoznavanje manipulativnih radnji u sportu i za način prijave. Savez je odlučan u nastojanju da naš sport očisti od bilo kakvih manipulativnih radnji, te oštro osuđuje svako kršenje međunarodnog etičkog kodeksa koji ima FIBA te će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao integritet natjecanja”, pisalo je u obraćanju krovne srpske košarkaške organizacije javnosti.









Prije nego se doznalo za slučaj kažnjenog Saše Avramovića, u Srbiji je u fokusu bila istraga na tamošnjoj košarkaškoj sceni, a kako je objavio Blic na svojoj sportskoj stranici Sportal, moguća su i hapšenja više desetaka srpskih košarkaša zbog sudjelovanja u varanju.

Sportal je pritom spomenuo da su navodno otkrivene poruke i pozivi u kojima su se igrači međusobno dogovarali što će namjestiti u dvobojima svojih klubova.

Pritom su se uplaćivali pojedinačni iznosi u rasponu od 500 do 1.000 eura u azijskim kladionicama koje su se najčešće ‘vrtjele’ u uplatama u ovoj aferi.









Dakako, patio je sportski integritet. Čistoća natjecanja je ozbiljno ugrožena, FIBA je odlučila tome stati na kraj, a kako se u Srbiji bune, njihova košarkaška organizacija kasni sa svojim potezima.