‘ŠIRILA SAM NOGE STALNO, DAVALA SAM’: Bivša košarkašica Zagreba šokirala: ‘Ako im ti nedaš, naći će drugu!’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Only fans internet je stranica gdje žene objavljuju eksplicitne fotografije i videe, a za uzvrat dobiju novac. Tim putem je krenula i bivša brončana olimpijka i košarkašica Zagreba, Milica Dabović.

Ona je nedavno u jednoj emisiji sasvim se otvorila. Ima oko 4 tisuće pretplatnika na svom profilu što znači da mjesečno zaradi 60 tisuća dolara jer mjesečno članstvo iznosi 15 dolara.

“Uzmi me”, “Sve što mi je potrebno je ljubav, a tebi?”, “Ne možeš da me imaš, ali možeš da mi vjeruješ. Da li ti je potrebno nešto više?”, “Možeš da me gledaš, ali ne i da me dodiruješ”, “Sanjaj velike snove”, “Budi žena kojoj treba muškarac” stoji u opisu njenih objava.





“Širila sam noge”

U razgovoru za televiziju progovorila je o svom propalom braku:

“Moji muškarci su sve uzeli od mene, ja sam širila noge stalno, voljela, davala i sve na sve što postoji, i onu su od mene bukvalno uzeli sve, i poštovanje i ljubav i novac. “

Zatim je nastavila:

“Zato sam sada jako oprezna, i sada slušam i jako mi je zanimljivo i učim jer iz dana u dan kada imaš tako loše iskustvo u životu i kada ti partneri na kraju dana uzmu sve što si ti zaradio sa svoje dvije ruke i dvije noge a igrao si samo košarku i napravio ti pakao od života drugačije sada razmišljaš, tako da da li bih sada isto ja to radila, ne bih. Da li sam ja danas takva? Nisam.”









Na kraju je zaključila:

“A imaš i to, ako im ne daš prvi put on će otići i i naći će drugu. Naći će nekog gdje će da se isprazni.” U Zagreb je provela godinu dana, a široj javnosti postala je poznata kao sudionica regionalnog Surivora gdje je često naglašavala da sve radi zbog svog sina.