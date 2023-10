Sin legende rođene u Hrvatskoj zabrinuo Srbe: Srbiji okrenuo leđa i pričao o drugom favoritu

Rana faza nove košarkaške sezone nudi i pogled u budućnost, a taj pogled obećava velike stvari za vrhunskog nadarenog igrača kojem se nadaju u dresu Srbije. Svoj put u dresu Stanforda u američkoj sveučilišnoj košarci sada gradi Andrej Stojaković, 19-godišnjak s već dosta iskustva igranja u SAD-u s obzirom na to da je ranije bio u akciji u srednješkolskoj košarci u Sacramentu, a kako se ide dalje, o mladom Andreju već se priča i u kontekstu odlaska u NBA ligu.

U sveučilišnoj košarci tek počinje, no već se najavljuje da bi mogao trajati samo jednu sezonu prije nego krene u najjaču košarkašku ligu svijeta, u vrhunsku profesionalnu konkurenciju.

Mladi košarkaš ima budućnost o kojoj se priča, a kako ide dalje, zanimljiv će biti i njegov reprezentativni odabir s obzirom na opcije koje ima. Dok se pripremao za sveučilišnu košarku, najavljujući nastup na McDonald’s All American utakmici mladih talenata, govorio je o Sacramentu i Grčkoj, zemlji u kojoj je rođen, a Srbiji je tom prilikom okrenuo leđa, što je u tamošnjoj sportskoj javnosti izazvalo pažnju.

“Veselim se izlasku na teren i predstavljanju Sacramenta i Grčke. Jako sam uzbuđen”, rekao je mladi košarkaš u svojem istupu prije tradicionalne utakmice koja je ranije ove godine okupila velike talente.

