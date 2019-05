SIN HRVATSKE LEGENDE IZABRAO SRBIJU! Što kaže izbornik? ‘Možda je i bolje da je tako…’

Autor: Dnevno.hr

Jutros smo ostali zatečeni brzom reakcijom 17-godišnjeg Marija Nakića. Sin nekadašnjeg prvaka Europe s Cibonom, Riječanina Ive Nakića, neizravno je putem društvenih mreža obznanio da će u karijeri nastupati za seniorsku reprezentaciju Srbije. Mladi košarkaš madridskog Reala osvojio je titulu najkorisnijeg igrača juniorske Eurolige, a već je upisao i neke nastupe za prvi sastav trofejnog europskog kluba.

Nakićeva majka je Srpkinja, ujedno i prva supruga poznatog tenisača Bobe Živojinovića. Osim majke koja ga je vjerojatno htjela vidjeti u srpskom dresu, svoj su udio u nagovoru igrača da izabere Srbiju imali i potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Igor Rakočević, kao i izbornik aktualnih svjetskih i olimpijskih viceprvaka Saša Đorđević. Obojica su posjetila Nakića u Madridu, a nakon što je to učinio Đorđević, mladi je košarkaš na društvenim mrežama pozitivno odgovorio na njegove tonove.

Hrvatski izbornik Veljko Mršić za portal Index.hr komentirao je najnoviji događaj i podvukao da je možda i bolje što je ovako ispalo. Poručio je da u svojoj reprezentaciji želi samo one igrače koji srcem žele igrati za Hrvatsku.

”Kad smo razgovarali prije nekoliko dana, rekao sam kako očekujem da će ipak izabrati Srbiju. Tako da me ovo nije iznenadilo. Žao mi je, ali ovo je bilo očekivano. Sve smo pokušali, ali nije prošlo. Što je, tu je, idemo dalje. Možda je i bolje ovako. Bolje da za Hrvatsku igraju oni koji to žele nego oni koji bi to učinili iz nekog interesa. Neki se cilj mora poštovati”, rekao je Mršić.