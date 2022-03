‘SAV NOVAC TREBA DATI VOJSCI’ Javio se uspješni klub, član je i Hrvat

Sport u Ukrajini stao je nakon početka ruske invazije koja traje, a dok su se mnogi tamošnji poznati sportaši primili oružja braneći svoju zemlju, klubovi puštaju igrače čekajući sretnija vremena u kojima će ponovno moći biti u akciji na stadionima ili u dvoranama. U jednom takvom slučaju, privremeni zastoj objavio je Prometej, poznati ukrajinski košarkaški klub, prvak te zemlje, čiji je član od prošle godine i hrvatski reprezentativac Miro Bilan.

Klub 32-godišnjeg hrvatskog centra neće se baviti sportom dok traje ruska invazija, s detaljima koje je donijela objava o povlačenju iz Fibine košarkaške Lige prvaka.

U prvom planu sada su rat i obrana zemlje.

Prometej je izvijestio da su privremeno raspuštene obje profesionalne košarkaške ekipe, a uz njih, i mlada momčad, kao i ženska odbojkaška ekipa. ‘Sav novac i druga sredstva treba dati vojsci. Prvo pobjeda, a potom sve ostalo’, objavio je klub.

BREAKING: Ukrainian champs, Prometey, is withdrawing from BCL

It was announced by club's president Volodymyr Dubinskyi

All teams (2 basketball + youth + women's volleyball) are disbanded at the moment

"All money & resources should go to army. Win first. Then everything" (c)

— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) March 5, 2022