Šarić ide Nikoli Jokiću, zna se i koliko plaćaju za hrvatskog kapetana

Prije nego će s Hrvatskom biti u akciji u finalu kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre, Dario Šarić skinuo je s dnevnog reda pitanje o svojoj klupskoj budućnosti. Novu postaju ima u dresu Denver Nuggetsa, koje predvodi Nikola Jokić, a s Nuggetsima će biti u iduće dvije sezone.

Podsjetimo, Šarić je proteklu sezonu na NBA parketima proveo kao igrač Golden State Warriorsa, dok ga sada čeka novi izazov u momčadi koja je pretprošle sezone slavila naslov prvaka. Za hrvatskog reprezentativnog kapetana se znaju i detalji ugovora. Dvogodišnja suradnja je za ukupno 10,6 milijuna američkih dolara, objavio je ESPN.

Šarić ima i opciju odluke hoće li nakon prve od dvije godine ugovora nastaviti s Nuggetsima ili krenuti u neku drugu momčad. U svojoj prošloj sredini, protekle sezone je u dresu Golden Warriorsa imao osam poena, 4,4 skoka i 2,2 asistencije po utakmici, a ranije u karijeri na NBA parketima bio je član Philadelphia 76ersa, Minnesota Timberwolvesa, Phoenix Sunsa i Oklahoma City Thundera.

ESPN story on versatile free agent forward Dario Saric agreeing on a deal with the Denver Nuggets https://t.co/iDuMdLVCgI

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2024