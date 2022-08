RUSI OSUDILI AMERIČKU KOŠARKAŠKU ZVIJEZDU: Velika drama, evo što je čeka, stigla i reakcija

Brittney Griner, američka košarkaška zvijezda, dočekala je osuđujuću presudu u Rusiji u njezinom slučaju koji traje mjesecima, nakon što je u ranoj fazi ruske invazije na Ukrajinu bila zadržana u Moskvi nakon što joj je, po ruskim tvrdnjama, u tamošnjoj zračnoj luci bilo pronađeno sporno ulje kanabisa u njezinu posjedu.

Nakon toga, krenula je diplomatska priča u kojoj se u pregovorima SAD-a i Rusije pokušao postići dogovor o puštanju Griner kući, između ostalog, i uz potencijalnu ‘trampu’ u kojoj su Amerikanci trebali u Rusiju poslati Viktora Bouta, ruskog trgovca oružjem koji je zadržan u SAD-u.

Kako CNN javlja, Griner je u Rusiji osuđena zbog krijumčarenja droge s kriminalnom namjerom. Nakon čitanja detalja presude, stigla je informacija da je američka košarkašica osuđena na devet godina zatvora.

Kako je na Twitteru prenio Zeke Miller, dopisnik Associated Pressa iz Bijele kuće, sudac je odredio devet godina dugu zatvorsku kaznu za 31-godišnju Amerikanku. Takvu informaciju prenose i drugi poznati svjetski mediji, a stigla je i prva američka reakcija.

KHIMKI, Russia (AP) — A judge in Russia has sentenced American basketball player Brittney Griner on drug charges to nine years in prison.

— Zeke Miller (@ZekeJMiller) August 4, 2022