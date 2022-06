RUSI BEZ MILOSTI PREMA AMERIKANKI: Prijeti joj čak deset godina robije

Agoniji Američke košarkašice Brittney Griner koja je uhićena u Rusiji prije tri mjeseca ne nazire se kraj nakon što je danas izvedena na suđenje u Moskvi.

Podsjetimo, Griner je uhićena u zračnoj luci u glavnom gradu Rusije nakon što joj je otkriveno ulje kanabisa te se tereti za transport droge.

Amerikanka je na suđenje izvedena u lisicama, a sve vrijeme sklanjala je pogled od kamera i fotoreportera, a prijeti kazna zatvora u trajanju od 10 godina ako joj bude presuđeno za veliki transport droge.

Velika karijera

Griner je jedna od najboljih košarkašica WNBA lige, vlasnica dva olimpijska zlata i osam puta sudionica All-Star utakmice. Od 2014. godine nastupa u Europi za rusku ekipu UMMC Ekaterinburg s kojom je četiri puta bila prvak Starog kontinenta.

This photo of Brittney Griner is heartbreaking and painful. We want her home ASAP, 130 days too long. 😓💔 #FreeBrittneyGriner #WeAreBG pic.twitter.com/LLi4FSj7ok

— Aya Abdeen (she/her) (@ayabdeen) June 27, 2022