RICKY (OD)RUBIO AUSTRALCE: Španjolska majstorskom utakmicom do finala Mundobasketa!

Španjolska je u finalu Svjetskoga košarkaškog prvenstva. U polufinalu su pobijedili Australiju 95-88 koja će u borbu za treće mjesto.

“Klokani” su vodili čitav susret, no nisu uspjeli izdržati potjeru. Otočani su u trećoj četvrtini došli do najviše prednosti na utakmici od +11 poena. U posljednjoj su dionici imali 63 -55, na što je Furija odgovorila serijom od 7-0. U produžetke u koje se otišlo rezultatom 71 – 71, Španjolci ulijeću iz niskog starta i rade seriju 5-0. Australci ipak hvataju Furiju i prelaze u vodstvo. Nakon dva slobodna bacanja Marka Gasola za izjednačenje, Australci imaju napad za pobjedu, no ne uspijevaju pogoditi. Ulaskom u drugi produžetak zahuktala španjolska armada ponovno stvara prednost s kojom uspiješno kormilari do svojeg drugog finala Mundobasketa. U svojem jedinom dosadašnjem finalu, osvojili su zlato u Tokiju 2006.

Konkvistadori Gasol i Rubio zajedno su ubacili 52 koša (33 Gasol, 19 Rubio uz 12 asistencija!). Llull je dodao 17 poena. Kod Boomersa najefikasniji je bio Patty Mills s 34 koša.

U povijesti svjetskih prvenstava samo jedan igrač je uspio osvojiti zlato, a da je prethodno slavio s klubom i u NBA ligi. Ove godine to bi za rukom moglo poći Marcu Gasolu.

Prethodno je šampionski prsten i zlatnu medalju iste godine osvojio Lamar Odom. Amerikanac je 17. lipnja 2010. slavio u finalu NBA lige s Los Angeles Lakersima, a onda je 12. rujna u Istanbulu došao do svjetske titule s reprezentacijom SAD-a.

Španjolski centar je s Toronto Raptorsima pokorio najjaču ligu svijeta, a u petak će s reprezentacijom igrati polufinale Svjetskog prvenstva protiv Australije.

“Trudim se uživati u svakom trenutku. Ne opterećujem se tom činjenicom da bih mogao postati tek drugi u povijesti koji je slavio u NBA i na Svjetskom prvenstvu iste godine. Te dvije situacije su potpuno drugačije. Sada želim dati sve od sebe kako bi Španjolska osvojila zlato”, kazao je Gasol.

Priliku da se upiše u povijest Gasol će imati u nedjeljnom finalu Mundobasketa.