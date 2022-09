RASPLINULI SE SNOVI HRVATA O FINALU: Francuzi i Španjolci u finalu, Poljska protiv Njemačke za broncu

Danas se igraju polufinala Eurobasketa u Berlinu, a do finala su došli Francuzi koji su jednostavno razbili Poljsku i Španjolci koji su dramatičnoj utakmici pobijedili Njemačku.

Francuzi su zaustavili Poljsku bajku u polufinalu i to kako, 44 razlike na kraju utakmice do sada nije zabilježeno u povijesti Eurobasketa, a kranjih 95:51 moglo je biti i izraženije za Francuze.

Utakmica kao što se vidi bila je dosta jednostrana, a Guerschon Yabusele je sa 22 koša bio najefikasniji u sastavu Francuske, dok je AJ Slaughter postigao 9 poena za Poljsku.

We've got #EuroBasket's first 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓!

France 🇫🇷 dismantled Poland 🇵🇱 in a one-sided game from beginning to the end 💥 pic.twitter.com/pX6CWeooFx

— FIBA (@FIBA) September 16, 2022