RAĐA ODGOVORIO ACI: ‘Ne mislim se s takvim likom prepucavati ovako, što on ima govoriti o meni?’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je Sportklub objavio mali isječak iz intervjua s Acom Petrovićem kojeg će sutra u 19 sati emitirati na njihovom prvom kanalu, javio se prozvani Dino Rađa. Petrović ga je prokazao kao jednog od glavnih krivaca za neuspjeh hrvatske reprezentacije koja se nije plasirala na Svjetsko prvenstvo u Kinu.

Petrović je inače aktualni izbornik brazilske reprezentacije, a govorio je i o njegovom posljednjem izborničom mandatu koji je završio nakon ispadanja u osmini finala Europskog prvenstva 2017. godine.

Rekao je kako mu nije jasan način na kojeg Rađa i njegov Stručni savjet HKS-a vode našu košarku. Kazao je kako Rađa nema reference da bude na čelu tako ozbiljnog projekta i optužio ga da baš i nije bio tako discipliniran za vrijeme jedne utakmice reprezentacije prije dvadesetak godina u Slavonskom Brodu.

”Red, rad i disciplina, to je govorio Rađa. Taj isti Rađa koji se 1998. za kvalifikacijsku utakmicu u Slavonskom Brodu pripremao tako što je spavao u hotelu s pet zvjezdica u Zagrebu te svaki dan autom išao na trening. Je li to red rad i disciplina?”

To su Acine riječi na koje je brzinski odgovor za Index.hr dao Dino Rađa:

”S takvim likom ne pada mi na pamet se obračunavati preko novina. O mojim referencama govorit će netko poput Ace? Znam točno što njemu smeta i zašto je rekao to što je rekao. U ljeto 2017., kad smo doživjeli debakl protiv Rusije u osmini finala, on je bio izbornik. Cijelo ljeto su mu treninzi trajali 45 minuta maksimalno. Bila je to katastrofa. Napao sam ga zbog toga pred svjedocima i jasno mi je da mu to nije bilo drago čuti. Ali da netko poput Ace priča o mojim referencama”, kazao je za Index Rađa pa se samo kratko osvrnuo na Acin detalj iz 1998., odnosno na priču da je Rađa spavao u hotelu s pet zvjezdica te da je u Slavonski Brod svaki dan dolazio svojim automobilom.

”Što on zna što je bilo 1998.? Što on zna što sam ja radio i gdje sam ja tada bio? Stvarno mi se ne da s njim polemizirati preko medija.”