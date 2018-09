RAĐA NAPISAO INTRIGANTNO PISMO VLADI DIVCU: ‘Skoro smo poginuli, a da toga nismo bili ni svjesni’

Dino Rađa nedavno je postao dio Kuće slavnih u Springfieldu, čime je zauvijek ostao upisan u povijesti kao jedan od najvećih hrvatskih košarkaša ikad. Prije same svečane ceremonije, ali i nakon nje, na svom Fejs profilu posvetio je nekoliko statusa ljudima koji mu puno značili u životu i karijeri.

Posljednji je posvetio Vladi Divcu i prenosimo ga u cijelosti:

“Vlade Divac.

Od prvih kontrolnih okupljanja perspektivnih igrača pod vodstvom Rusmira Halilovića kliknili smo on i ja a tako je ostalo do danas. Uvik mi je bija neko mjerilo od koga moran bit bolji i zbog njega između ostalog san sam sebe gura naprid. Na kraju balade mislin da smo oboje napravili veličanstvene karijere i da mu je misto u HOF. Samo je pitanje koje će godine on i Toni doć na svoje misto, a ja ću se veselit najviše iza njih samih. Veliki talent za kojeg su se svi tukli. Dolaskon u Partizan nastaju legendarni dueli s nama u Splitu. Inače je uvik bija veliko dite i samo su mu zajebancije bile na pameti. Proveli smo na pripremama misece i misece svake godine. Od 1986. do 1991. san više s njime vrimena proveja nego sa svojima doma. Slagali smo se na terenu i van njega. Famozni Bormio smo briljirali u finalu. U stvari sve šta smo igrali skupa je bilo vrh. Znali smo se u dusu. Jedan skače a drugi trči. U kombinaciji s Tonijen i Draženon nazakucavali smo se do mile volje. Oba dva smo bili prototipovi modernih centara koji trče ko bekovi. Utakmice ka protivnici su uvik bile bez milosti ali fer. Jedino smo u NBA znali jedan drugome progledat kroz prste.

Par naših pizdarija.

Prvi je među nama ima auto. Famozni Yugo 45. Kad god bi doša igrat u Beograd ostavija bi mi ga isprid hotela s ključen u bravi da iman. Jednom smo na pripreme u Pirot kasnili nas dvoje iz nekog razloga. 18-19 godina. Auto škripi za popizdit i ja ga pitan sta je, a on kaže da nema pojma. Vozimo tako par sati do Pirota i ja ga nagovorin da ode u neki servis (čitaj prvu garažu) i da neko to pogleda. Dođe majstor do nas i kaže: ‘Vi niste normalni. Pakne uopće ne postoje. Direktno željezo na željezo. Mogli ste poginit.’ A šta smo mi znali tada.

Gori na pripremama na Staroj planini nakon ručka ode on u wc i zapali cigaru. Ja nešto čitan na krevetu i uleti Pešić u kontrolu. Pita ljut ka pas: ‘Ko puši ovde?’ Očekiva je valjda nisan ja, nisan ja. Ovaj iz wc-a vice. Ja san. Pešić valjda šokiran okrene se, ode i nikad nije spomenija ni slovo.

Diki fala na svemu. Uživa san igrat zajedno i zbog tebe san bija bolji igrač.”