RAĐA JOŠ JEDNOM POKAZAO DA NEMA NI GRAMA SRAMA: ‘Navijači nemaju pravo glasa’

Autor: Ivan Lukač

Hrvatska je košarka dotaknula novo dno. Iz godine i godine otkrijemo novo dno, ali dalje od ovog dna ne možemo. Za slijedeći Eurobasket igrati ćemo kvalifikacije za kvalifikacije. Čekaju nas susreti s ‘gigantima’ poput San Marina, Mlate itd.

Bez obzira što je reprezentacija dotaknula dno, što najbolje godine Bojana Bogdanovića, a kako stvari stoje i Marija Hezonje polako bacamo u vjetar savez nema ni gram srama. Velikan hrvatske košarke, ali i čovjek kojih ih je svojim potezima doveo do ovog stanja, Dino Rađa dao je izjavu za Antena Zadar:

‘Nemam nikakvog komentara, nikakvog! Moramo se malo pogledati u ogledalo, svi se*u po Savezu…!’ zaključio je Rađa. Poznavajući njegov rad, znamo da srama nema pa se ostavka ne nazire.





Opleo po navijačima

Rađa se ponaša poput političara. Svi znamo da je jedan od krivaca, svi znamo da ništa ne radi, ali svi znamo da neće dati ostavku. Zašto i bi? Uhljebio se bolje nego neki političar na lokalnoj razini.

View this post on Instagram A post shared by Hrvatski košarkaški savez (@hks_cbf_)









Nije imao potrebu ni ispričati se navijačima, štoviše. napao je navijače Zadra, valjda jedinog grada kojem košarka još nešto znači ( uz Zagreb zadnjih mjesec dana):

‘Ti navijači Zadra, jesu li se ikad pogledali u ogledalo i zapitali, kojeg je to igrača svjetskog kalibra nakon Arijana Komazeca KK Zadar izbacio? I da takvi navijači traže moju ostavku, takvi navijači uopće nemaju pravo glasa! Kad bi se slušalo navijače, gdje bi mi došli?!’

Eto, slušali smo člana HOF-a i legendu europske košarke te smo od četvrfinala OI došli do dvoboja sa San Marinom, Lukseburgom i ostalim ‘velikanima.’ Srama nema jer da ima već bi se jučer u Rijeci i on i Vranković stali pred kamere i pred cijelom Hrvatskom se ispričali i dali ostavku. Do tad, čestitke gospdinu Rađi s njim smo daleko došli. Daleko od ozbiljne košarkaške ekipe.