RAĐA IZNENADIO ODGOVORIMA! O Divcu i incidentu sa zastavom, Tuđmanu, Hajduku, Draženu

U HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva gostovao je legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa. Nekadašnji igrač Boston Celticsa komentirao je stanje u domaćoj košarci, kao i odnos s Draženom, Divcem, a spominjao je i stanje u Hajduku.

Kako komentira ulazak u Kuću slavnih i neulazak Kukoča u Kuću slavnih?

“Meni sve to skupa i dan danas djeluje nestvarno, od prve objave u trećem mjesecu pa do danas, kao da gledam neki film. Nemam pojma, a ja nisam imao pojma da je mene netko predložio. Kod nas je četiri milijuna izbornika u svakom sportu, svi sve znaju, svatko ima svoje prioritete. Toni je najbolji igrač s kojim sam ja ikad igrao, odrasli smo zajedno. Smatram da smo nas dvojica jedan par koji je obilježio svjetsku košarku, mislim da smo ostavili trag u svjetskoj košarci”, izjavio je Dino.

Govorio je i o smrti svoje majke…

“Ja sam uvijek bio mamin sin, moja komunikacija s ocem bilo je ono: ‘Evo ti mater.’ Kada se ne bi par dana čuli, ona je mene zvala i pitala zašto sam ljut na nju, njena smrt mi je bila emotivna. Rekli su mi da joj je preostalo 24 sata, ušao sam u njezinu sobu i morao sam sakriti emocije”.

Na Facebooku je poslao neobičnu poruku kada je čestitao Modriću, rekao je da mu čestita samo za uspjehe na terenu…

“Morate čovjeku čestitati za ono što je napravio bez obzira na sve drugo. Ne poznajem ga, za njegove sportske uspjehe mu treba skinuti kapu, bez obzira za koga navijali. Volim nogomet, to je jedna prekrasna igra”.

Stanje u Hajduku i hrvatskom nogometu?

“Ja sam kao prvo sportaš, pošten i volio bih da prvak bude netko tko to napravi na terenu. No onda te boli neka nepravda i nemoć da nešto napraviš, iz toga izlaze ovi događaji s navijačima. Ja sam navijač Hajduka, rodio sam se na Starom placu, prvo što sam vidio osim oca i majke je Stari plac”.

Je li HNS nepravedan prema Hajduku?

“Da”.

Tko vodi Hajduk, jesu li to navijači?

“Tko vodi klub i kako to ja stvarno ne znam, što se tiče navijača, koliko god su genijalni u navijanju, u transparentima, opet ima huligana. To što su jučer napravili, čovjeka koji je vatrogasac da dovedu do takve stvari”.

Natrag na košarku, tko je nabolja petorka od 1992. godine.

“Toni, Dražen, Divac, Zdovc i ja.”

Odnos s Divcem i je li on nacionalist?

“Bili smo dio te famozne ekipe Bormio 87. Prošli smo svega, dijelili smo sobu, nekad nismo ništa imali, dijelili smo stočni vagon na putovanjima jer nije bilo mjesta u vagonima. Nacionalist nije, da je meni netko došao u ono doba sa srpskom zastavom, i ja bih to napravio”.

Hrvatski plasman na Svjetsko prvenstvo u košarci?

“Još uvijek mi držimo stvari u svojim rukama. Siguran sam da ćemo se potući da bi se plasirali, u životu sam naučio da je realnost jedna stvar koja je jako bitna. Ta moja izjava prije šest mjeseci je utemeljena na iskustvu koje sam skupio u karijeri. Danas je četiri milijuna Hrvata i sve svi znaju. Prije dvije godine kad smo došli u Savez, bio je u puno gorem stanju nego što je danas. Nama hrvatsku ligu nije igrala ni Cibona, Cedevita i Zadar… Imali ste godinama situaciju da takvi klubovi ne dođu u Sinj, Split, Osijek… Postavili smo lige, klubovi su prije plaćali stotine tisuća kuna za kotizacije, a sad samo plaćaju možda deset posto.”

Gdje je bio Kukoč kada je Rađa s Tuđmanom bio u Kninu?

“Dakle, priča o janjetini i Kninu je priča koja je poznata. Dolazi poziv na telefon i kaže da se u pet sati nacrtam na aerodromu i da ništa ne govorim. Tko sam ja da ja pozivam bilo koga kako god da se on zvao da dođe u predsjednički helikopter i da to napravim na svoju ruku, kako je god organizator došao do mene, tako je mogao i do njega. Nismo se mi te teme dotakli, Toni i ja smo dobri prijatelji, svako ljeto se vidimo. Nije mi nikad dao do znanja da je tu bilo zle krvi”.

Odnos s Draženom?

“S Draženom sam bio super. On i Stojko subili najbolji prijatelji jer su generacijski vezani, ovamo smo ja, Toni i Divac. Kad smo se spojili zajedno, vrhunski je bilo. Impresionirao me je. Nekad na gostovanjima nije bilo teretane, u hotelu, ni u dvorani. No zove mene jednom Dražen da je našao teretanu i to na kraju grada pa smo otišli tamo i napravili trening. Druga stvar, njega ništa nije interesiralo, samo sport. Zvao bi me nekad u jedan, dva ili tri. Nekad me pitao tko je dao golove u derbiju Mladost-Jug, sve ga je živo zanimalo oko rezultata. Živio je za sport. Jednom smo otišli na kavu kad je taman potpisao za Real i ja izvadim lovu, a on meni kaže da će on platiti jer više zarađuje, a kad ja budem zarađivao kao on, onda će jednom on platiti, jednom ja”.