PUCNJAVA RASTJERALA NAVIJAČE: Nadali su se slavlju, a onda totalna panika

Dok prate nastavak borbe svojih Milwaukee Bucksa koji brane naslov u NBA ligi, navijači tog kluba su se pri kraju utakmice protiv Boston Celticsa morali sklanjati na sigurno dok su na otvorenom pratili nastup svoje momčadi. Tradicionalno okupljanje na mjestu koje se naziva Deer District ostalo je obilježeno obližnjom pucnjavom u kojoj je, koliko je do sada poznato, ranjeno troje ljudi.

Hicima pogođeni trojac primljen je u bolnicu, izvan životne opasnosti.

Klub je izvijestio da se pucnjava dogodila u blizini mjesta navijačkog okupljanja, a po informacijama policije, priveden je 29-godišnjak kojeg se sumnjiči da je izveo napad.

Svjedoci otkrivaju da se pucnjava čula pri kraju četvrte četvrtine utakmice u kojoj su Bucksi na domaćem parketu sa 108:95 izgubili od Celticsa. Njihov ogled u polufinalu Istočne konferencije u NBA ligi je, tako, sada poravnat na 3-3 nakon šest odigranih utakmica, a slijedi odlučujuća sedma, sutra navečer po našem vremenu u Bostonu.

Three people were shot near Deer District outside Fiserv Forum near the conclusion of Friday's Game 6 between the Bucks and Celtics.

Police said a 29-year-old man is in custody. https://t.co/xrOw8C2oPx

— ESPN (@espn) May 14, 2022