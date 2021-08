PRVAK NA TERENU, ALI I VAN NJEGA! Zvijezda pokazala veliko srce i pomogla žrtvama strašnih požara u Grčkoj!

Košarkaš Milwaukee Bucksa Giannis Antetokounmpo pokazao je veliko srce te humanitarnom gestom oduševio svijet.

Giannis je Grk nigerijskih korijena, a odlučio je pomoći svojim sunarodnjacima nakon što su strašni požari poharali Grčku. Puno stanovnika je moralo pobjeći iz svojih domova.

Grčki reprezentativac je osigurao smještaj za stanovnike Grčke sve dok se požar ne postavi pod kontrolu.

Antetokounmpo je platio 85 hotelskih soba u Ateni i okolici, kako bi evakuirani stanovnici imali gdje živjeti dok se požar ne stavi pod kontrolu. Prvotno je smještaj platio na tri dana, ali kada je shvatio da požar neće biti pod kontrolom za to vrijeme, uplatio je još pet dana.

Giannis Antetokounmpo offers hotel accommodation for those impacted by the wildfires in Greece, per @harris_stavrou pic.twitter.com/4e4QwQYbqd

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 6, 2021