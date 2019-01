PREMINUO TRENER KOJI JE DRAŽENA PETROVIĆA UČINIO FIZIČKI MOĆNOG IGRAČA!

Trener koji je od jednog od najboljih košarkaša ikada, Dražena Petrovića, napravio fizički moćnog igrača, Anton Turković, preminuo je u 61. godini života nakon borbe s opakom bolešću.

Tužnu vijest objavila je srednja škola Christ the King iz Queensa u kojoj je Anton Turković godinama radio kao glavni kondicijski trener i fizioterapeut.

Za ovoga američkog Hrvata smatra se kako je najviše pomogao Draženu Petroviću u njegovoj NBA karijeri oko fizičkih sitnica kako bi se legendarni hrvatski košarkaš mogao nositi sa snažnijim suparnicima.

“Dražen je bio bolesnik koliko je želio trenirati. U ljeto 1991. – kada je igrao za New Jersey Netse – često je dolazio u Queens kako bi radio sa mnom. Najviše smo radili na snazi, tj. eksplozivnosti, ali posebnim treninzima i na ravnoteži, stabilnosti te refleksima. Dražen je shvatio koliko će mu to koristiti u igri i često je, nakon odrađenog treninga u Netsima, treninge upotpunio nekim novim stvarima kod mene”, rekao je Turković jednom prilikom za magazin Košarka pa dodao anegdotu.

“Dražen je sa mnom dosta radio šutirajući na koš medicinkom, loptom koja je tri puta teža od one kojom se igra. S medicinkom smo često radili posebne vježbe jačanja prstiju vrteći je na svih pet prstiju u krug. Dražen je brzo shvatio moje riječi kako je zadnji dio tijela koji ispušta loptu – prsti šake. Ako imaš dovoljno jake prste te jake zglobove, povećat ćeš preciznost.”

U New York je Turković stigao iz rodnog Ogulina 1987. godine, a svoje znanje iz borilačkih sportova specifičnim treninzima primjenjivao je na košarkaše.

Godinama je radio s bivšim NBA igračem Lamarom Odomom, a u bogatoj karijeri Turković je uz posao u srednjoj školi Christ the King privatno radio s mnogim NBA igračima kao što su Speedy Claxston, Omar Cook i drugi.

R.I.P Anton Turkovic for all you did for Christ the King and not only being a great athletic trainer but a great person. We would like to dedicate this upcoming Saturday sophomore sectional championship in his memory. ( Xavier Wright 2021, Anton, Justin Vazquez 2021) Thanks Anton pic.twitter.com/e6l5TEQjVZ

— Christ The king (@christThekingTF) 13. siječnja 2019.