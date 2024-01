Preminuo poznati igrač i trener (46), Nemanja se emotivno oprostio jednim potezom

Tužne vijesti za sportsku javnost stižu iz Izrael, gdje je u 46. godini života preminuo poznati košarkaš i trener Lior Lubin, nakon teške bolesti protiv koje se borio dulje vrijeme.

Nesretni Lubin bolovao je od raka, a kako izvješćuju mediji iz Izraela, na zadnjim pregledima liječnici su slutili najgore, a Lior je napustio bolnicu i nedugo nakon toga preminuo je okružen obitelji.

Vijest o smrti Liora Lubina pogodila je košarkašku javnost i od njega se opraštaju njegovi suigrači putem društvenih mreža, a jedan od njih je i poznati srpski košarkaš Nemanja Nedović, koji se od izraelskog košarkaša oprostio emotivnom objavom na Instagramu.

Former Maccabi Tel Aviv player and assistant coach Lior Lubin passed away at 46 years old 🕊️https://t.co/FatF7n1vwX

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 22, 2024