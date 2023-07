Preminuo miljenik navijača Partizana: Do prije dva tjedna ništa nije upućivalo na ovu tugu

Nakon završetka sezone osvajanjem naslova u regionalnoj ABA ligi i oproštaja s dijelom igrača koji su vodili do titule, košarkaši Partizana ostali su pogođeni zbog dolaska tužne vijesti da je sa 60 godina preminuo Cecil Exum, otac njihovog donedavnog aduta Dantea, koji će karijeru nastaviti povratkom u NBA ligu.

Dante je u nedavno završenoj sezoni ostao upamćen među navijačima Partizana, a njegov otac bio je njihov miljenik zbog čestog praćenja sina na utakmicama beogradskog kluba.

Tužne vijesti došle su nakon što se unatrag dva tjedna doznalo za Cecilove komplikacije sa zdravljem. Stigle su vijesti da je završio u bolnici i da se bori za život, a sve se dogodilo nakon što se prije toga sve činilo u redu.

Cecil Exum bio je hospitaliziran zbog problema s plućima. Završio je na odjelu kritične njege, a tužna vijest došla je iz Los Angelesa, iz SAD-a, zemlje u kojoj je rođen.

Tužan oproštaj objavio je beogradski klub, izražavajući sućut obitelji, uz fotografije kako je Cecil Exum uživao na tribinama na utakmicama Partizana, između ostalog, i s klupskim šalom u rukama i oko vrata.

With great sadness we found out that our dear Cecil Exum died today at the age of 60.#KKPartizan is expressing deepest condolences to @daanteee and Exum family. 🙏🏽🕊️ pic.twitter.com/Vy9yloeDHA

